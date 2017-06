Netflix cancela “Sense8”

La plataforma digital no renovará una tercera temporada

Dos temporadas después, los fans de “Sense8” deben decir adiós a uno de los productos estrella de Netflix. La plataforma digital, según informa “Variety”, no renovará por una tercera temporada la ficción en la que participaba Miguel Ángel Silvestre y que seguía la vida de ocho extraños de diferentes culturas y partes del mundo quienes, después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de visiones, quedan conectados a nivel mental y emocional.

“Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense 8 se acaba”, dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. “Nunca ha habido una serie tan global, con un elenco internacional y diverso, sólo comparable con la comunidad de fans alrededor del mundo, siempre conectada con pasión”. El actor Brian J. Smith ha sido el primero en manifestar su pesar tras conocer la noticia. “Lo siento, chicos”, escribía en Twitter. “Gracias por vuestra pasión y apoyo los últimos días”.

Netflix, por su parte, también ha dedicado unas palabras a la legión de seguidores en su cuenta estadounidense. “No lloréis porque se haya acabado, sonreíd porque podréis verla de nuevo en una semana de todas formas”. Esta cancelación se produce unos días después de que se diera a conocer que The Get Down,la serie más cara de la historia, no iba a tener continuación, convirtiéndose en la primera serie cancelada de Netflix después de la emisión de una sola temporada. Esta se suma a las de Marco Polo y Bloodline