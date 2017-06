Charlie Massó regresa con “Yo no vivo sin ti”

El ex Menudo presenta sencillo y se lanza como empresario para apoyar nuevos talentos

Arturo Arellano

Charlie Massó es un extraordinario cantante, que ahora en una faceta de cantautor, deja claro su talento en solitario, que había estado arraigado, así lanza un nuevo sencillo titulado “Yo no vivo sin ti”, de la mano de su propia productora con la que debuta como empresario, no sólo para presentar de manera independiente su música, sino para apoyar a nuevos talentos.

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, durante su visita a nuestra redacción, el apuesto ex Menudo, ofreció detalles al respecto: “México y yo tenemos un cariño muy especial, aquí comencé mi carrera con Menudo, después tuve la oportunidad de hacer algunas telenovelas y arranco también mi carrera como solista. Ahora regreso para presentar música que es de mi autoría, que vengo escribiendo hace tiempo, pero no fue sino hasta ahora que se me dio la oportunidad de lanzar el primer tema, una canción que se llama ‘Yo no vivo sin ti’, una balada de desamor, de esas para dedicar y cantarse. Después viene el segundo corte un poco más bailable, para la fiesta y mover el esqueleto ‘No te pegues que te quemas’, con el interés de que la gente vea esa versatilidad”, cabe destacar que este segundo tema lo presentó durante su participación en el concierto de la Marcha del Orgullo LGBTTI, que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sobre el segundo sencillo refirió que “pienso que la tendencia es hacer sonidos rítmicos, por eso primero quisimos salir con la balada, dando la importancia a la lírica y una gran historia de amor. Ahora lo rítmico a pesar de ser muy de fiesta y discoteca, también es bastante ameno y divertido, no necesariamente porque sea para bailar, tiene que distanciarse de lo que a mí me gusta que son las buenas historias. Ambos temas se pueden disfrutar por todo tipo de público”.

Si bien este es un nuevo comienzo, Charlie percibe que “siempre estamos empezando de nuevo, la vida se trata de ciclos y etapas, acabamos un objetivo y nos trazamos uno nuevo, porque si no es muy aburrido. Es por ello que en 30 años trabajando en la industria, creo que siempre tengo nuevos comienzos, hemos hecho desde conducción de televisión, telenovelas y teatro. En tanto como cantautor, sí es la primera vez, es algo que la gente no conocía de mi previamente, pero en resumen, el performance, show en vivo, grabación, canciones, están listas, la experiencia ayuda mucho”.

Ahora como artista independiente asegura que “se tiene mayor libertad creativa, pues he trabajado con multinacionales, pero el tener la posibilidad de ser independiente te da esa oportunidad a nivel creativo de hacer lo que más te gusta, de participar desde el principio, selección de canciones, grabación, producción, sobre qué vamos a hablar, qué sonido queremos tener a quién lo vamos a mercadear, eso me tiene muy feliz”.

Lo mismo agrega que “hoy la música se compra por sencillos y es como lo estaremos lanzando, no tanto por la parte económica sino porque así la gente va dándole su importancia y espacio a cada tema. Eso es mejor para el artista porque antes sacabas un disco, de ese disco uno o dos temas eran los que sonaban y los demás quedaban en el olvido, no porque fueran malos, sino porque no se les daba el tiempo ni la promoción necesaria, ahora sí podemos hacerlo”.

Finalmente, sobre su participación en la parte musical de la Marcha por el Orgullo LGBTTI, dijo: “estamos para apoyar y es que creo que no es la única batalla que se libra a nivel mundial, son muchos los movimientos que van en la busca de los derechos de los individuos, todos siempre vamos a tener una situación compleja, pero como partícipes de la sociedad lo que debemos hacer es tratar de ver cómo nos respetamos los unos a los otros y compartir el mismo espacio en armonía. En el cómo viven los demás sus vidas no debemos meternos, porque es un terreno personal”.

“Yo no vivo sin ti” ya está disponible en plataformas digitales y Charlie ya prepara presentaciones en vivo, pero será hasta el segundo semestre del año en que dé a conocer las fechas y lugares.

