El Hidalgo, sede del buen teatro

El productor Juan Torres presenta proyectos teatrales y conciertos musicales, que harán del recinto un nuevo centro de entretenimiento en el corazón de la Ciudad de México

Asael Grande

El productor Juan Torres anunció en conferencia de prensa los pormenores de los diferentes espectáculos que albergará el Teatro Hidalgo a partir del mes de julio, haciendo de este espacio un nuevo centro de entretenimiento en el corazón de la Ciudad de México. Las obras que se presentarán en el Teatro Hidalgo son: “Josefa, el musical”, “Ellas” (concierto), “Urinetown”, “Spelling Bee”, “Las mujeres son de Venus y los hombres…”, “¡Ni madres!”, “El lápiz de Sebastián”, y “Papi piernas largas”.

El productor Juan Torres, quien recientemente festejó las 500 representaciones de la puesta en escena “La jaula de las locas” (que finalizó temporada en el Teatro Hidalgo, y que llegará próximamente al Teatro Manolo Fábregas), comentó que “vamos a presentar lo que he llamado el Proyecto Hidalgo, una nueva iniciativa para seguir haciendo teatro, para seguir comentando el teatro, también con el inicio de la temporada de ‘Josefa, el musical’, hoy nos une el talento, el cariño, la pasión por el teatro, todas estas obras van a formar parte de la cartelera del Teatro Hidalgo, hoy el teatro necesita que el público siga asistiendo, hace falta público para el teatro, tenemos muchas opciones, y mucho talento, la naturaleza es que, además de que está vivo, es de una disciplina y una constancia maravillosa, en particular el teatro musical, siempre he pensado que los actores de teatro son atletas de alto rendimiento, que increíble que suceda esto en el teatro en México, lo que estamos haciendo es aportar algo, mover, hacer catarsis en el público”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, las cantantes Crisanta Gómez, Hiromi y Ana Cecilia Anzaldúa, quienes presentarán el 20 de julio el concierto ‘Ellas’ en el Teatro Hidalgo, comentaron que “estamos felices de presentar este proyecto tan divertido que traemos, “Ellas”, venimos del teatro musical, ahí nos conocimos, contentas de mostrar una faceta nueva, de ser nosotras mismas sin ser ningún personaje”, dijo Crisanta Gómez, quien interpreta a “Daniela” en “Mentiras, el musical”.

Por su parte, la cantante Hiromi, quien pronto será mamá, comentó que “la idea de este concierto fue de Jorge Zepeda, quien nos conoce por el teatro, y tuvo esta loca idea de darle a la gente que durante tantos años nos ha visto en teatro, que vean algo diferente, con otras canciones, otro vestuario, así fue como nació, es un placer para nosotras, una experiencia diferente”.

Finalmente, la actriz Paola Gómez, quien interpreta a Lupita (la secretaria) en “Mentiras, el musical”, y quien participó en “Verdad o reto”, compartió con esta casa editorial sobre su participación en la obra “Papi piernas largas”: “es lo más difícil que hecho en mi vida, es una belleza, y muy afortunada de ser parte, me gustan los proyectos que te mueven a algún lugar, pero esta obra en particular hace disfrutar la vida día con día, estoy muy contenta”, concluyó.

Con el fin de mantener el espíritu teatral vivo, el productor Juan Torres presentará el proyecto “Hidalgo”, una nueva propuesta que tiene la finalidad de abrir el escenario del Teatro Hidalgo para apoyar a nuevas compañías teatrales.