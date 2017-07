Siento raro cuando voy a los conciertos de mi papá y todos le gritan “suegro”: Celia Lora

Debido al éxito que tuvo su anterior incursión en la revista del “conejito” en octubre de 2011 y porque sus seguidores así lo pidieron, posa por segunda vez en “Playboy México”, donde es la portada del mes de julio

Celia Lora regresó a Playboy y lo hizo por la puerta grande. Debido al éxito que tuvo su anterior incursión en la revista, en octubre de 2011 y porque sus seguidores así lo pidieron, la hija del rockero Alejandro Lora (El Tri), aparece en la edición de julio de la revista del conejito, con un portafolio más atrevido y con una doble portada. Además, su padre fue quien realizó la entrevista, algo que nunca antes había sucedido: “fue algo de repente extraño, yo me decía -‘¿qué me va a preguntar este hombre, no?’-, yo sí siento bien raro cuando voy a sus conciertos y todos le gritan ‘suegro!’, a mí me saca de onda. La entrevista acabó siendo como una plática de amigos, mi papá es mi mejor amigo, no hubo preguntas incómodas, él me ve como su niñita, todavía, se alargó mucho la entrevista, está disponible en la página oficial de Playboy, con palabras más altisonantes (risas), me sentí más cómoda a la hora de hacer las fotos en esta ocasión, en la vez pasada fue en el mar, en la arena, al final era mucho moverme entre la arena, y ahora fue en un hotel en la colonia Roma, fue una sesión más rápida, más cómoda, me gustaron más, me gustó mucho el vestuario, las locaciones, un restaurante de un hotel de la Roma, con muebles muy antiguos, estuvo muy padre, el lugar me gustó mucho, me fascinaron las que me tomaron en un espejo y también el póster con un fondo azul y azulejos, me hubiese gustado que se publicaran más fotos”, dijo Celia Lora en conferencia de prensa.

La hija del rockero Álex Lora, nuevamente desata la polémica, pero esta vez con su cuerpo al desnudo, pues está de vuelta en una sensual sesión fotográfica para el deleite de la pupila masculina: “me gustaron mucho las fotos, me gusta mucho cómo me veo, en la revista pasada me veo muy flaca, ahorita me puse a comer bien, mis papás aún no han visto las fotos, la entrevista con mi papá fue de mucha confianza, fue una plática más de música”, comentó en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Hija de una de las leyendas del rock mexicano Álex Lora, vocalista y creador de la banda El Tri, Celia Lora participó en el reality La Isla: “ahorita estoy viendo hacer un programa con mis padres, pero no de conflictos, sino de invitar a la gente a que venga a México, totalmente turístico, mostrar lo musical, lo cultural, la comida, las fiestas, cada lugar de provincia que no se conozca tanto, sus comidas, y yo, presentar deportes extremos, o los antros”, adelantó la modelo, Celia Lora, quien nació en el seno de una familia famosa, dedicada a los escenarios y la música desde hace más de 30 años, en la que ha estado rodeada de los reflectores, y sobre todo, del cariño de sus fans y de los lectores de Playboy.