Gala de mi Tierra irrumpe “Con pasión” en la música mexicana

Seis jóvenes juarenses van forjando su sueño con el lanzamiento de su primer material discográfico

Asael Grande

Gala de mi Tierra es una agrupación conformada por seis jóvenes juarenses: Juan José, Jesús Enrique, Eduardo Rivas, Javier Alejandro, César Félix y Alejandro Maldonado, todos ellos dedicados a la música ranchera.

El grupo, conformado hace casi tres años, unió sus voces para mostrar su talento en eventos masivos, con el fin de impulsar el género ranchero, y que ahora demuestran con el lanzamiento de su primer material discográfico, titulado “Con pasión”, del cual dieron detalles en conferencia de prensa: “somos de Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos alrededor de veinte años en la música, como cantantes solistas, y hace dos años que tomamos la decisión de reunirnos como grupo, debido a nuestro primer sencillo que se llama ‘Denme un ride’, y tomamos ese sencillo de Juan Gabriel como mera diversión entre nosotros, ahora somos como hermanos, y grabamos el videclip, de ahí tomamos la decisión de formar Gala de mi Tierra, porque la gente respondía muy bien en las redes sociales, cuando estrenamos el video de ‘Denme un ride’ llegó Juan Gabriel a nuestra ciudad, antes de fallecer dio su último concierto en Ciudad Juárez, y nos avisaron de su staff que Juan Gabriel quería que cantáramos esta canción en su concierto, de ahí partió todo, hasta la selección de temas para nuestro disco”, dijo Juan José, integrante de Gala de mi Tierra.

La mayoría de los integrantes tiene una trayectoria alrededor de 15 años en la escena local, dentro de la música ranchera, sin dejar de lado su carrera individual, comienzan a realizar grabaciones con Gala de mi Tierra, con temas clásicos como: “Por amor”, “Si quieres”, “A mi manera” e incluyendo temas en el mismo estilo ranchero, pero conjugando tintes de música western-country, para ello se incluyen instrumentos no convencionales del mariachi, logrando crear un fusión diferente: “la gente piensa que somos mariachi. Gala de mi Tierra es un ensamble vocal que interpreta el género de mariachi, le estamos apostando por la música mexicana que ya no se escucha, tanto en la radio o en la televisión, con nuestro proyecto estamos tratando de innovar la música, sin salirnos de la línea de lo que es el mariachi, inclusive con los trajes, le damos vertientes nuevas a nuestra música, con tintes de blues, pop, rumba, flamenco, música orquestal, hay covers que se adaptaron, como ‘Vivir así es morir de amor’, también incluimos instrumentos nuevos que no eran tan clásicos del mariachi, por eso nuestra propuesta es ofrecer un mariachi renovado para las nuevas generaciones”, explicó Javier Alejandro.

“No importa”, “Tengo que decir adiós”, y “Vivir así es morir de amor”, son los sencillos que Gala de mi Tierra lanza como parte de su primera producción discográfica “Con pasión”, temas con la cual la agrupación pretende enamorar al público de México.