Riesgo de Contagio y Fenómeno Fuzz, juntos en El Imperial

Tocarán juntos por primera vez este 21 de julio; los boletos tienen un costo de 100 pesos y el acceso es sólo para mayores de edad

Asael Grande

Riesgo de Contagio & Fenómeno Fuzz tocarán juntos por primera vez, y lo harán mañana 21 de julio en El Imperial Club, en donde ambas agrupaciones ofrecerán a sus seguidores una noche llena de mucho rock y la mejor fusión surf.

DIARIO IMAGEN platicó en exclusiva con Braulio (guitarrista de Riesgo de Contagio), y Jon (guitarrista de Fenómeno Fuzz: “en El Imperial no habíamos tenido oportunidad de tocar, es un foro bien importante, por alguna u otra razón no habíamos coincidido, y hasta en esta ocasión se da la oportunidad de tocar con los carnales de Fenómeno Fuzz, será una buena pachanga, será un recorrido completo por la discografía de Riesgo de Contagio, la idea o el plus que estamos haciendo es que todo este año hemos estado en una gira que denominamos ‘Demasiado peluche tour’, que la hacemos para conmemorar los veinte años de la salida del disco ‘Demasiado peluche’, que es el disco más emblemático de la banda, de donde se extraen más sencillos que son los más conocidos, entonces la idea de este tour ha sido tocar la mayor parte de los temas de ese disco, por situaciones de costumbre, en los conciertos tocamos nada más algunos temas de ese disco, y tocamos temas de ‘Pasos de baile’, ‘Un domingo familiar’, la intención ha sido en este tour tocar la mayor parte de los temas que no habíamos tocado en años, así que esa es la idea de el Imperial, tocar canciones de ‘Demasiado peluche’”, dijo Braulio, de Riesgo de Contagio, agrupación que ha tocado en giras internacionales, participando en el Festival Republika y Vans Warped Tour en Canadá, El Watcha Tour en USA, el Festival Rock al Parque en Colombia; más de 300 shows en territorio estadounidense, de Oaxaca hasta Tijuana, desde el legendario LUCC y Tuti-Frutti, hasta el Teatro Metropólitan y en el Palacio de los Deportes.

Por su parte, Jon, guitarrista de Fenómeno Fuzz, dijo a este diario que tocar con Riesgo de Contagio “es algo que habíamos platicado desde hace un tiempo, pero no se había podido concretar, pero ahora se pudo dar, y estamos muy contentos, estamos preparando un disco nuevo, y quizá el público pueda escuchar un par de rolas nuevas, y vamos a tocar rolas del Martinis & Bikinis, La Viuda Negra, y rolas que el público ha hecho suyas a través del tiempo, el año pasado presentamos en el Centro Cultural España el disco ‘Aloha’, que es nuestro último material, es un EP de cinco canciones, nos fue chido con el sencillo que grabamos con Elis Paprika, que se llama ‘Todo bien’, prácticamente todo el año pasado estuvimos tocando fuera del D.F, y después de El Imperial iremos a Chiapas y Veracruz”.

Riesgo de Contagio y Fenómeno Fuzz tocarán juntos por primera vez en México mañana viernes 21 de julio, en El Imperial. Los boletos tienen un costo de 100 pesos y el acceso es sólo para mayores de edad.