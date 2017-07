Lula y la corrupción

Ángel Soriano

La congelación de cuatro cuentas bancarias al ex presidente Lula da Silva, en Brasil, es significativa en momentos en que en nuestro país se discute el por qué algunos gobernadores no han instrumentado las medidas adecuadas para establecer el SNA en sus respectivas entidades, y se discuten también las fallas en las obras públicas que originan muertos y vastas ganancias por los dudosos métodos de licitación.

No se trata de corregir fallas administrativas o técnicas (en el caso del socavón) sino lo importante sería que los funcionarios y constructoras encargadas de las obras se condujeran con ética y espíritu de servicio, pero resulta lo contrario: se guían por el afán de lucro y de enriquecimiento inmediato a partir del erario público.

Tenemos ex presidentes de México que viven como sultanes. Aquí o en el extranjero, con una cauda de guardaespaldas y ayudantes a su disposición, más los negocios acumulados, se dan vida de reyes, en tanto una inmensa mayoría de mexicanos vive en la miseria, en condiciones lamentables; basta conocer cuántas escuelas carecen de lo elemental.

Si en Brasil se actúa por consigna política -como argumentan los ex gobernadores de México ahora en prisión-, contra Lula, cuando menos es un ejemplo de que a los ex mandatarios se les puede procesar. Y en México decomisarles sus vastas riquezas, o cuando menos suprimirles sus privilegios a costa de la miseria de la población, sería un paso importante para seguir el caso de Brasil.

En San Lázaro, el Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, dijo que el ex gobernador Roberto Borge tiene los mismos derechos de cualquier persona a recurrir a la defensa, esto en relación al amparo que tramitó, pero indicó que esto no es definitivo, pues corren ya los 60 días para instrumentar su extradición de Panamá a la que puede allanarse o negarse, es una decisión personal pero también establecida dentro de la misma ley…Nacional Monte de Piedad presentó su “Opción de Mayor Préstamo”, ofreciendo más dinero a sus clientes al empeñar bajo el esquema clásico y adicional, a partir del historial del cliente, pues se toman en cuenta los montos de sus préstamos previos, su puntualidad de pagos o frecuencia de financiamiento para determinar el monto del préstamo …Los hoteles en México deben estar mejor preparados para hacer frente a situaciones de emergencia o eventualidades provocadas por robos o asaltos, consideró la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A. C. (AMESP), pues considera que si bien es cierto que en México hemos avanzado en materia de protección civil, carecemos aún de equipos y protocolos adecuados de actuación en casos de seguridad…

