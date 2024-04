Claudia levanta cascajo yucateco

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AMLO LO HIZO EN 2018-. A imagen y semejanza de su hacedor, la “corcholata” preferida del elector, Claudia Sheinbaum aprovechó su pernocta en Mérida para incorporar a su equipo guinda a destacados priistas como lo fueron los integrantes de la numerosa familia Pacheco-Hernández.

De entre esos destacados priistas cenaron con Claudia en la casa de la señora Amine Hernández Guerra de Cervera Pacheco, como anfitriona, junto los hijos Víctor y Felipe y algunas personas más, alguno de ellos incursionando en la grilla, pero con MORENA seguramente despuntará.

Pero hubo una ausencia, Ivonne Ortega Pacheco, de amplio expediente en el medio político, que inicia con la alcaldía de Dzemul y de ahí puros ascensos, diputada local, federal, senadora, secretaria general del PRI y… ahora con Dante Delgado en MC, por culpa de “Alito”.

La hoja de vida política de Ivonne —sólido cuadro político ahora en el partido fosfo-fosfo— tenía muchas posibilidades dentro del partidazo, pero el egocentrismo de su cuasi paisano campechano “Alito”, literalmente la hizo alejarse de las primeras filas del tricolor, como lo hicieron muchos priistas más, pero el tema de este espacio es la CENA YUCATECA.

Claudia Sheinbaum estuvo dos días en el estado del internacional Armando Manzanero y en su obligada pernocta le programaron una cena en la casa del discutido político yucateco Víctor Cervera Pacheco, quien con ajustes y desajustes legaloides le permitieron gobernar a su estado “SOLAMENTE” por espacio de 10 años, de 1984 a 1988 en el primer tiempo, y de 1995 a 2001, en el tiempo complementario.

Para el ejercicio de hoy tampoco viene al caso el cacicazgo de Cervera Pacheco, de identificación priista innegable, por lo que si supiera que sus familiares vivientes recibieron en su casa a la candidata presidencial de otros partidos, —MORENA-PVEM-PT—, seguramente volvería a morir, o quien sabe, pues los tiempos están tan cambiantes como las playeras de futbolistas.

Nada criticable el que la doctora Claudia se siente a cenar panuchos con priistas de viejo calado, pues su hacedor tabasqueño hizo lo mismo desde 2017 hasta antes de las elecciones de 2028, incorporando a cuadros no discutidos sino muy discutibles, pero siendo tantos, omito sus nombres, pues el espacio no me terminaría.

En el caso de los Cervera Pacheco-Hernández, seguramente la doctora no empleo el lenguaje de que “no somos como los de antes”, pero también puede darse el caso de su hacedor, cuando los políticos se ponían “MORENOS”, por arte de magia se PURIFICABAN o los purificaba ya sabe quién.

Los Cervera Pacheco-Hernández no son los primeros priistas conversos a Morena, en el mes y días de campañas han habido muchos, pero no de tanto arraigo cenecista en el sureste y el país.

Seguramente vendrán más conversos.

elefa44@gmail.com