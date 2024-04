EU, proveedor mundial de armas, no puede dar consejos sobre derechos humanos, afirma AMLO

Critica represión contra estudiantes

Lamenta doble moral del gobierno estadounidense

Sobre el reciente reporte de Estados Unidos sobre derechos humanos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este país es el principal proveedor de armas en el mundo y no puede dar consejos en materia de derechos humanos. “Se necesita ser caradura para que después de aprobar esa política, todavía quieran actuar como jueces en materia de derechos humanos. Eso es gravísimo”.

Tras estas declaraciones pidió difundir el video de las represiones policiacas que. Ha habido en diversas universidades estadounidenses, mostrando las escenas de brutalidad policiaca contra los jóvenes que protestaban contra la política de su gobierno en Medio Oriente y en defensa del pueblo palestino.

Sin mediar pregunta, el mandatario se refirió por tercer día consecutivo al documento cuestionando las fuentes de donde obtuvieron los datos en el que está sostenido, porque está basado en “la información basura” de nuestros adversarios” difundida por medios conservadores, como en el caso de la presunta promoción de más de veinte mil mensajes en redes sociales en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

“La única cosa es pedirle al Departamento de Estado que revise sus recomendaciones porque son violatorios de las soberanías de los pueblos, ellos no son nadie para extender cartas de buena conducta a países y pueblos soberanos. Dicen que lo hacen desde 1977 pues ya quítenlo, es obsoleto. O que lo hacemos para informar al Senado de quien se porta bien y quien mal, para que al que se porta bien les demos ayuda. Es falso”.

Afirmó que desde la Alianza para El Progreso que diseñó el presidente John F Kennedy en los años sesentas no han aprobado nuevos programas para apoyar a los países pobres de la region para contribuir a mitigar la migración . Desde entonces ya no hay o si existe es con fines militares, pero nosotros no les hemos pedido ni un solo dólar para esos fines.

Pero si se trata de mandar dinero a Gaza, a Ucrania, ahí sí se ponen de acuerdo para enviar miles de millones de dólares. Es una doble moral . Lo lamento mucho porque desearía con toda mi alma que cambiaran esa política porque no eso hace bien a los pueblos ni a ellos. Es una política caduca, añeja, anacrónica, que tiene más de 200 años”.

López Obrador ratificó el carácter caduco de estos informes y su falta de fundamento legal,, aunque consideró que no hay que seguir polemizando con ese asunto, afortunadamente los que vienen a tratar los temas de migración, combate a las drogas, el propósito de ayudar a los pueblos, son muy respetuosos.

AMLO pide a FGR aclarar declaraciones

sobre producción de fentanilo en México

Luego de las declaraciones que un alto funcionario de la a Fiscalía General de la República (FGR) hizo en el sentido de que México “es campeón” en la producción de fentanilo, lo cual contradice la posición que el Presidente ha mantenido sobre la fabricación de esa droga, el presidente López Obrador pidió una aclaración.

A pregunta sobre las afirmaciones que hizo el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Felipe de Jesús Gallo, durante un foro internacional contra las drogas, el mandatario federal señaló: “Eso lo tiene que resolver la Fiscalía. Primero hay que ver si dijo eso, hay que volvérselo a preguntar”.

Aseveró que la FGR y otras instancias federales, como la Secretaría de Marina, mantienen de manera coordinada desde hace tiempo una investigación sobre precursores químicos, por lo que “a mí me gustaría que la Fiscalía precisara sobre esto, porque es muy alarmista”.

Comentó que su administración trabaja en toda una estrategia para el control del ingreso ilegal de precursores químicos al país, la cual incluye la destrucción “como nunca” de laboratorios de estos precursores.

“Pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo, sí hay una gran diferencia, que eso es lo único que quiero que precise la Fiscalía, eso es lo único, para que ellos nos digan la realidad. A lo mejor hoy o mañana la Fiscalía informa sobre esto, y en libertad, en libertad. No tenemos nosotros ninguna preocupación, si es que eso que han informado es real, y no tenemos preociuación porque todos los días estamos trabajando”, señaló.