Comparecen en San Lázaro titulares de Segob, PGR y Cisen

Por el caso de presunto espionaje

Tras más de seis horas de trabajo, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión concluyó su reunión con funcionarios federales en la cual abordaron los temas del presunto espionaje a comunicadores y activistas, así como el robo de combustible.

Desde las 12:00 horas, senadores y diputados integrantes de la Comisión sostuvieron un encuentro privado con los titulares Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales; de la PGR, Raúl Cervantes Andrade; del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert y de Pemex, José Antonio González Anaya.

Los funcionarios salieron del Palacio Legislativo sin realizar comentario alguno en torno al encuentro. El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el perredista Waldo Fernández, confirmó que esta reunión fue para abordar los temas citados.

A puerta cerrada, los funcionarios federales expusieron ante diputados y senadores las circunstancias en que el gobierno enfrenta los delitos de intervenciones telefónicas ilegales y el robo de combustible.

Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Cervantes, José Antonio González, Eugenio Ímaz y Renato Sales abordaron ambos temas exponiendo las políticas públicas de seguridad implementadas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y respondieron a las preguntas de los legisladores.

Sin conocerse el contenido preciso de la reunión, una vez que se retiraron resguardados por los elementos de seguridad de la Cámara de Diputados, que no permitieron a los reporteros acercarse a los representantes del gobierno, y éstos no respondieron a la solicitud de entrevistas que los informadores exigían a gritos, el presidente de la comisión bicameral, el diputado del PRI, Waldo Fernández, dio lectura a un texto de una cuartilla explicando que la reunión transcurrió en el mejor de los términos, con respeto y que por ley se encuentra obligado a no revelar el contenido de la misma.