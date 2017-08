Reforma penal para erradicar la corrupción

Arco Norte

José Luis Montañez Aguilar

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, señaló que en dos años sólo se han recibido cinco quejas relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que consideró que las recientes reformas penales aprobadas por la LIX legislatura local, van enfocadas a abatir la corrupción y otorgarán mayor eficacia, prontitud e inmediatez con las sanciones administrativas.

Entrevistado al término del recorrido que hizo por las diferentes áreas de atención al público en la sede Toluca, recordó que datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), revelan que en 2016 se iniciaron 53 carpetas de investigación relacionadas con el delito de venta de bebidas alcohólicas a este sector, de las cuales se obtuvo sólo una sentencia condenatoria y en lo que va del 2017 se iniciaron 26 carpetas, sin que a la fecha existan sentencias condenatorias.

Refirió que 23 de las 32 entidades de la República Mexicana, no penalizan la venta de alcohol a menores, lo cual no quiere decir que se permita, sino que la sanción es administrativa, atendiendo a la eficacia e inmediatez en su aplicación, a diferencia de la sanción penal que amerita un juicio en donde a menudo, el delito termina por no configurarse.

El ombudsman se pronunció porque dichas medidas deben ir siempre tendentes a proteger el interés superior del menor, su integridad, salud y vida.

Cumple 5 años Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Al participar en el Encuentro Académico “Cinco años de hacer historia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI)”, el secretario de Salud del Estado de México, César Gómez Monge, informó que durante la presente administración estatal fueron creadas 135 unidades médicas, acercando así los servicios de salud a cientos de mexiquenses.

Con estos logros se da cumplimiento a los compromisos de campaña hechos por el gobernador Eruviel Ávila, de crear más de 114 espacios de este tipo, y aún están por inaugurarse importantes obras, como el Hospital General de Chimalhuacán.

En compañía de su homólogo federal, José Narro Robles, Gómez Monge reconoció el trabajo realizado en el Hospital de Ixtapaluca, que comenzó brindado 2 mil consultas en 2012 y actualmente la cifra se eleva a 46 mil.

La colaboración de ambos niveles de gobierno permitió abrir el servicio de urgencias, la atención obstétrica e incrementar la productividad de consultas, cirugías e ingresos hospitalarios. “Con la cohesión que pudimos hacer está funcionando, estamos dando atención en consulta externa, primer, segundo y tercer nivel”, dijo Gómez Monge.

En marco del quinto aniversario del nosocomio, el secretario Narro Robles dictó una conferencia magistral, informando que los grandes retos del sector salud a nivel nacional están encaminados a reducir los embarazos adolescentes y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes e hipertensión. Heberto Arboleya Casanova, director general del HRAEI, subrayó que dicho nosocomio surgió con el objetivo de brindar servicios de la más alta calidad a pacientes con enfermedades de importante complejidad y de sectores vulnerables.

“Logramos una simbiosis interesante donde por un lado hemos atendido a la población, y por otro hemos contratado recursos humanos locales, coadyuvando incluso en la mejora laboral de éste y otros municipios”, expresó.

montanezaguilar@gmail.com