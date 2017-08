Lozoya, en la PGR

Desde el portal

Ángel Soriano

El abogado Javier Coello confirmó que su cliente, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue citado a comparecer mañana en la PGR para declarar en torno al señalamiento de que recibió 10.5 mdd de directivos de la brasileña Odebrecht para obtener contratos cuantiosos de obras, aunque se indica también que previamente aportaron recursos para la campaña presidencial priísta.

Al igual que los casos de Rafa Márquez y Julión, deben esclarecerse plenamente los hechos, de lo contrario se corre el riesgo de involucrar a personas en acciones ilegales, aprovechando el ambiente de confusión e impunidad que priva en el país, y en que ni el más pintado sale libre de culpa; se arremete lo mismo contra personas e instituciones sin contar con las evidencias suficientes y en muchas ocasiones son acciones mediáticas o campañas políticas propicias para el desprestigio.

De antemano se da por hecho que la PGR dirá que no se han aportado las pruebas necesarias por parte de las autoridades brasileñas y en consecuencia no hay materia para investigar al ex funcionario que, ante la falta de evidencias, seguramente será exonerado.

Los directivos de Odebrecht, a su vez, deberán aportar las pruebas correspondientes, de la misma manera como lo han hecho con altos funcionarios –incluidos presidentes- de varios países de América Latina, en donde han obtenido obras a cambio de sobornos, una práctica común en la región.

TURBULENCIAS

Mancera va por la grande

Cuestionado por privilegiar obras viales más como negocios que con fines de servicio, de destruir hermosas avenidas y de transformar la ciudad en un inmenso corredor inmobiliario, el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, dejará el cargo para buscar la candidatura presidencial apoyado por el PRD y un Frente Amplio Opositor, entre sus acciones destacadas vale la pena reconocer la Constitución capitalina que, por cierto, ayer fue comentada en la antigua sede del Senado por sus protagonistas: Alejandro Encinas, Santiago Taboada, Claudia Aguilar y Jesús Valencia…”Agradezco el apoyo de las instituciones que me han permitido sobresalir. A la UAEM, que me respalda; a Conade, ya que cuento con su apoyo; al Comité Olímpico Mexicano, que se ha convertido en mi segunda casa; a Azúcar de Caña, mi patrocinador, y a la Secretaria de Marina, que siempre han estado al pendiente de nuestros resultados. Muchas Gracias”, dijo la medallista María Guadalupe González Romero, al arribar a la Ciudad de México, luego de participar en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Londres, con un tiempo de 1:26.19 con el cual obtuvo medalla de plata en la prueba de marcha de 20 kilómetros. La estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Autónoma mexiquense se mostró contenta por hacer historia, al ser la segunda mujer en conseguir para nuestro país, una medalla en campeonatos mundiales de atletismo…Llegaron a la Agencia municipal de La Trinidad de Viguera “Las Caravanas de Desarrollo Social” en un evento presidida por el Secretario de Desarrollo Social (Sedesoh) de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cué, el coordinador municipal Rafael Vichido y el agente anfitrión, Bernardino Vásquez Caballero, para llevar asistencia social y servicio social a las comunidades…

