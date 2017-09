Pidió Laura Fernández deuda para Puerto Morelos por 20 mdp

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

La alcaldesa de Puerto Morelos, no aguantó ni un año, las ansias se la comían y terminó por hacer lo que aprendió de sus padrinos políticos, pedir prestado; Laura Lynn Fernández Piña pidió al Congreso local, el aval del Poder Legislativo “para la contratación de uno o más empréstitos por la cantidad de 20 millones 400 mil pesos”, según se lee en el documento que presentó ante la Cámara legislativa.

Los diputados panistas, encabezados por Mayuli Martínez Simón, se preguntan el porqué, un municipio de tan escasos habitantes, a duras penas unos 30 mil, y con un ingreso mensual a las arcas municipales de 320 millones de pesos, necesita, a menos de un año de iniciar la primera administración electa en las urnas, adquirir deuda.

Bueno, ¿los panistas son desmemoriados o se hacen p…patos? Con sólo ver que, en el presupuesto que los diputados, autorizaron para este 2017 a Laurita, de los 327 millones de pesos asignados a Puerto Morelos, 170 millones corresponden al pago de nómina, se darían cuenta de que el 50% de sus ingresos se hacen humo y no le queda nada para, por lo menos tapar un bache.

Así de caro sale el pago de favores que la alcaldesa, Fernández Piña, debe cumplir, pues el ayuntamiento está lleno de nombres de ex trabajadores de Roberto Borge Angulo, personajes que conocieron Puerto Morelos el día que recibieron el cargo, todos tienen sus domicilios fuera de ese municipio, incluso la presidenta municipal.

Obsesión por reelegirse

La ex priísta y ahora tucán del Partido Verde, Laura Fernández Piña, tiene en el cargo de tesorero a Manuel González, quien es presidente del PVEM en ese lugar y la directora de Desarrollo Económico, Adriana Nava, es la secretaria de Organización de los verdes, dice el runrún, le servirán para operar de manera financiera su próxima campaña política, pues Laura Lynn no duerme pensando en (no romper la dieta porque engorda, jijijijiji) en ser reelecta como alcaldesa, pues todo su séquito le ha hecho pensar que ella es la buena para relevar a Carlos Joaquín en la gubernatura, si, si, cómo no.

Gobierno opaco

Nadie en la administración de Laura Fernández Piña, ella incluida, ha presentado su “3 de 3”, incluso, ya fue emplazada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información a subir a la Plataforma Nacional de Transparencia la nómina completa de los trabajadores del municipio, a lo que también se ha negado.

Con la campaña electoral del 2018 en puerta y con todas las irregularidades que suceden en Puerto Morelos, que van desde la constante denuncia de despojo de predios, la oscura conformación de la nómina del ayuntamiento, el incremento descomunal del precio del impuesto predial, el gobierno local más opaco y alejado de la rendición de cuentas, Laura Fernández agrega a la lista la solicitud del primer préstamo y deuda pública del municipio recién conformado.

Por un plato de comida

Laura Fernández, con un plato de comida busca afianzar su imagen, pues en próxima campaña política fuera del PRI, corre el riesgo de que los tricolores le reclamen la plaza a su siempre aliado el Partido Verde y la candidatura sea para un priísta, varios ya se vieron en la silla de Laurita. ¡Tenga pa’que se entretenga y su jefa la mantenga!

No se quieren quemar

Por su parte, en el Congreso local deben pensarlo dos veces para autorizar la deuda a Puerto Morelos, pues apenas el año pasado, le autorizaron a Laura Fernández la nueva tabla de valores catastrales, donde el incremento al pago del impuesto predial en muchos casos fue hasta del 500%.

De autorizar el préstamo de 20 millones de pesos, los diputados pasarán a la historia, junto con la alcaldesa de Puerto Morelos, pues sería la primera deuda del municipio más joven de Quintana Roo; además, fue esta legislatura la que criticó y rasgó sus vestiduras por la enorme deuda del gobierno estatal y de los municipios que fueron heredados de administraciones pasadas y ellos… harían lo mismo.

Paja en ojo ajeno

Los diputados nada tienen que criticar en materia de presupuesto, pues los integrantes del Observatorio Legislativo, que encabezan Eduardo Galaviz, Roberto Quiroz e Isaac Reza, aseguran que el Congreso de Quintana Roo tienen un alto presupuesto -450 millones de pesos- mientras el de la hermana “República” de Yucatán opera con sólo 150 millones de pesos y no se les “gasta”, ¡bomba!

Eduardo Galaviz aseguró que para lo que hacen los diputados, máximo necesitan 250 millones de pesos y que con el resto cooperen con la deuda del estado que tanto les preocupa, ¿Qué? ¿no es para tanto su preocupación?, jijijijji.

Observatorio Legislativo le recordó también a Eduardo Martínez Arcila su promesa aún no cumplida de desaparecer la Gran Comisión, pues nada más no muestra intención de hacerlo, ¿será porque él, Martínez Arcila, es el presidente de ese órgano y no quiere perder el “poder” que le da?

Rumbo al primer informe

Para Chetumal, el Primer Informe de Gobierno de Carlos Joaquín González será, además de un acto histórico en sí, pues el triunfo de la actual administración se gestó en ese lugar; es un respiro económico, desde hoy las reservaciones en los hoteles están al tope, incluso en Bacalar; restaurantes y changarros tendrán su “agosto”, pues se esperan por lo menos 4 mil asistentes foráneos; el jefe del Despacho del gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, reveló que al menos 7 mandatarios estatales asistirán al acto que se realizará en el Centro de Convenciones de la capital del estado. Tantán.

