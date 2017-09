Mudanzas políticas hacia 2018

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En medio de la zacapela política protagonizada en las cámaras de Senadores y Diputados, por el reparto de los cargos, inició el proceso electoral que culminará el 1 de julio de 2018, sabrá Dios cómo, pues los partidos siguen hechos bolas entre pugnas internas y éxodos que se agudizarán a la hora de las definiciones.

Las mudanzas políticas están a la orden del día, nadie quiere vivir fuera del presupuesto; René Bejarano y la senadora Dolores Padierna, siguen con un pie en el PRD, a través de su corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y apoyan también a los candidatos de Morena como la ex priísta, ex perredista y ex petista, Layda Sansores.

En el muestrario de los políticos camaleónicos también aparecen: Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, que ha militado en cinco partidos (¿irá por el sexto?); Manuel Bartlett, flamante presidente del Instituto Belisario Domínguez en el Senado, dice que por Morena, cuando llegó por el PT, previo paso por el PRD y el PRI; Luis Miguel Barbosa, que del PRD se fue a la bancada del PT/Morena.

Hay tránsfugas en todos lados. El PAN recibió e impulsó a los ex priístas: José Rosas Aispuro, Miguel Ángel Yunes Linares y Carlos Joaquín González, para gobernar Durango, Veracruz y Quintana Roo, respectivamente.

Los albiazules viven tiempos complicados y algunos de ellos analizan el plan B, como el ex presidente municipal de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, que tocó a las puertas de Morena, buscando ser aspirante a alcalde por esta opción, pero como nadie abrió, regresó al rebaño azul.

Winston Churchill, el ex primer ministro británico, justificaba sus mudanzas, afirmando que “cuando cambiaba de partido lo hacía para no cambiar de ideas”, pero en México no es así, nuestra clase política cambia de camiseta y de ideas como de calcetines. Así de sólidos son sus principios y valores ideológicos.

El punto es que, rumbo al 2018, tenemos tres visiones de proyecto de país; para empezar está el PRI con tres finalistas: José Antonio Meade, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de que le den continuidad a lo hecho en el presente sexenio.

Luego, el de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, que busca por tercera vez llegar a Los Pinos e instrumentar un contraproyecto de nación con propuestas regresivas, y ante estas dos alternativas, nace el Frente Ciudadano, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sin candidato aún.

Un desafío que se antoja más que complicado para el frente, pues la elección podría sepultar el acuerdo. ¿Acaso usted imagina a Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Miguel Ángel Mancera, por mencionar a los punteros, declinando en favor de alguno de ellos? No. Dicen los que saben que el político racional tiene que ser frío y calculador en sus decisiones.

En fin, habemus año electoral y en juego estarán nueve gubernaturas: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México; la renovación de las cámaras de Diputados (federal) y de Senadores; 1,548 alcaldías y congresos locales. En total, 3 mil 326 cargos.

La elección más grande de la historia reciente del país. Así que rumbo al 1 de julio conviene recordar lo que afirmaba Max Weber: “En política no hay amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”.

VERICUENTOS

Presupuesto sin fiscal

Como la luz al final del túnel, se interpretó que en la propuesta del Paquete Económico 2018, se contemple por primera vez, una partida para el Sistema Nacional Anticorrupción, se solicitaron 3 mil 981 millones 688 mil pesos para su Comité Coordinador. Sólo falta que se apruebe el nombramiento del fiscal anticorrupción en el Congreso para emprender el combate contra el flagelo que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto. ¡Órale!

#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva

Continúa la saga del fiscal carnal, hoy en la Cámara de Diputados se presentará la iniciativa del PRI en la materia y en el Senado saldrá de la congeladora la de Enrique Peña Nieto. El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, celebró que los trabajos legislativos se lleven a cabo con normalidad institucional más allá de intereses personales o de grupo. También acudirán a San Lázaro las organizaciones ciudadanas que impulsan una fiscalía que sirva. ¡Vientos!

Relevo CDMX

Bajo el slogan “Cinco años de hechos, no de política”, Miguel Ángel Mancera inició su despedida como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Rendirá su quinto informe el próximo 17 de septiembre y después a buscar la candidatura presidencial para 2018. En los pasillos suena fuerte el nombre de Luis Serna, su secretario particular, para asumir el interinato en el Zócalo, dicen que previo paso por la Secretaría de Gobierno. ¡Zas!

