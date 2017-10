¿También se robarán el dinero para damnificados?

Índice político

Francisco Rodríguez

Las agresiones, los agravios, la rapiña ensangrentada contra las víctimas de los recientes terremotos no paran.

Se dedican a cuadrar las cuentas de lo recibido en sus cuevas para ver de lo que pueden acomodar en cifras donadas a fondo perdido, con cuánto se pueden quedar para seguir haciendo el circo de una campaña destinada al fracaso.

Una vergüenza mundial se escenifica en México, cuando sus mandarines de turno hacen el cochinito para su fallida campaña presidencial a base de ocultamiento y robo en despoblado del dinero y los apoyos en efectivo, especie, enseres, aparatos, alimentos y viviendas provisionales que la heroica sociedad civil…

… actores del espectáculo agradecidos con los auditorios mexicanos, empresas locales y del extranjero que nos han succionado a placer, enviaron para ser destinados a la reconstrucción, a las sepulturas y a la sobrevivencia del pueblo afectado en la mitad de este que insistimos los escribidores en llamar país.

El varapalo propinado por una senadora de oposición en tribuna, en pleno rostro cariacontecido del canciller Videgaray ‎es menos de lo que se han ganado. “Ustedes son empleados del poder estadounidense. Hacen todo lo que les ordenan desde Washington..

Ante el descubrimiento en la (mal) llamada Cámara alta, normalmente sumisa y obediente, de su infeliz abyección, el meritorio de canciller respondió a la indignada mujer con palabras sibilinas, suaves y encriptadas, como fingiendo el recibo de las andanadas, acompañado por el estruendo de los aplausos de sus congéneres priístas, satisfechos con la respuesta de ocasión, sólo para esquivar el aprieto.

Videgaray, anfitrión principal de Trump en Los Pinos, saqueador de los presupuestos públicos, secador de la economía nacional, depositante de las reservas en oro mexicanas en paraísos fiscales extranjeros, emblema de los vendepatrias, acaba de sostener en tribuna…

… que la suma total de las donaciones en moneda líquida recibidas del extranjero para los damnificados, sumaban la cantidad de sólo 2 millones y medio de dólares, según consta en la grabación oficial de su comparecencia, cuando todo mundo sabe que sólo la Coca-Cola aportó 3 millones de billetes verdes…

…y ya ni mencionar las donaciones de BBVA, Walmart, Samsung, Apple, Home Depot, Scotia Bank, Unicef, BID, y una lista interminable de estrellas del espectáculo internacional que juntas hacen un monto que multiplica las cifras que quiere ajustar el gobiernito de Atracomulco, para darnos una estocada mortal.

El gobierno responde con placebos. Peña Nieto habla de organizar tandas entre los damnificados y sus familiares para hacer frente a la tragedia descomunal. Se atreve a armar una transmisión en cadena nacional para anunciar‎ mini créditos que serán cobrados después a precio de oro.

Todo para diseñar una ingeniería financiera acorde con las ganancias y utilidades que los empresarios locales, apoyados por este mentecato‎ decidan ganar con el desastre y puedan hacer una reconstrucción patito, a su modo tramposo, engañosa y nuevamente sangrienta esperando nuevos acontecimientos telúricos.

Actúan de manera ruin y despiadada, como si estuvieran frente a una pequeña inundación en su pueblito o se hubiera desbordado el río del Molinito en Naucalpan.

Creen que pueden saquear a los damnificados, víctimas y familiares de medio país con los mismos argumentos que han usado en el pasado para encuerar a los damnificados mexiquenses de todos los años. Sus hábitos de rapiña y depredación se ciernen ahora, pero bajo la mirada atenta de los organismos internacionales, los gobiernos y las empresas trasnacionales que, esperemos, esta vez no los dejen irse de rositas.

Su actitud rupestre y pendenciera contrasta hasta con la asumida por el compungido rey Felipe VI de España, que cancela los protocolos y la publicidad pagada para condolerse de la víctima estrellada con su avión de desfile en las recientes festividades para celebrar(?) el franquista “Día de la Hispanidad”…

… el recuerdo de un latrocinio histórico colonizador que los hizo merecedores del repudio europeo y la adjudicación a los ibéricos de la leyenda negra del escritor del siglo XVI, Julián de Juderías : “África empieza en Los Pirineos”.‎ Sí, hasta en ese pueblo, de pasado sangriento y de monarquías absolutas, los fastos se convierten en luctuosos, aunque sea para condolerse por una sola víctima.

Margarita Zavala, su paniaguada; ataques a los promotores del Frente

Acá en el rancho grande tenemos cientos de miles de víctimas a lo largo y ancho del centro y sur del país, y sin embargo, no hay ni asomo de duelo, ni vestigios de voluntad política para acudir en su auxilio. Sólo agresiones al sentido común, burla al dolor, fiesta de buitres de carroña vil sobre los restos de la solidaridad nacional e internacional, empuje demencial para aprovechar la ocasión y hacerse de mulas Pedro.

Las decenas de miles de millones de pesos recibidos para la angustia, la tragedia y el dolor serán utilizadas para compensarles lo erogado en la fantasiosa defensa propagandística de su paniaguada Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa y, el resto, para el empeño…

… esquizoide de atacar cualquier figura de los promotores del Frente Amplio Democrático que se enfila a desplazarlos del sillón de la vergüenza y para, finalmente, poder empoderar a cualquier favorito que obtenga la declinación oportuna de la lenguaraz cachavotos que dice haber sido panista.

La rapiña ha sido el marco para que los estados norteños hayan afirmado:”No es posible que el sur y el centro presenten desigualdades económicas, políticas, de distribución del gasto público del centro, que es donde se despilfarra y se embolsan el dinero que en esas regiones es necesario”. Organizan la República de México del Norte.

El pillaje gubernamental despedaza, divide y ahora provoca la secesión, el separatismo largamente anunciado. No es justificable, pero es menos defendible de los que están destruyendo a la Nación.

En la reciente reunión para afrontar el desastre, el jefe de gobierno de la CDMX, que aporta el 20% del Producto Interno Bruto nacional, espetó en la cara presidencial: no se puede ir a una reconstrucción con aspirinas. Los fondos para el desastre que tiene la Ciudad no alcanzan y Meade no recibe a los peticionarios. Anda en precampaña.

Se comprueba que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Meade Kuribreña, que se cree en serio lo de su candidatura fallida, sigue cuadrando cuentas, haciendo el cochinito de su campaña o la inminente, la de su Jefe Máximo Videgaray, en vez de abocarse a lo urgente e importante. Mientras, a caer sobre el dolor ajeno.

La rapiña contra víctimas, damnificados y familiares en la cuarta pregunta, sin techo, vestido ni alimento, no para. Es un asunto de buitres de carroña. ¿Qué habremos hecho los mexicanos para tener que soportarlos?

Índice Flamígero: En su columna El Lavadero, denuncia don Raúl D. Domínguez: “Han trascendido los miedos en medios y cuartos de la guerra sucia en Guerrero, porque atrás de la cruenta, rata y tonta gubernatura de Ángel Aguirre está la muy peligrosa banda de los Figueroas. Ayotzinapa es la sevicia, la codicia y la estulticia de esa ignota gubernatura de Ángel Heladio Aguirre Rivero (a) Ángel A. Rivera y ésta es una criatura única y esperpéntica del capo Rubén Figueroa Alcocer (a) Burrén Figuermex Ex-chómpiras, por los sangrientos hechos notorios que ninguna prueba requieren; en la especie se trata de su política pública local de ‘matar o secuestrar y luego enterrar e incinerar en fosas clandestinas’. Burrén Figuermex y Ángel A. Rivera son un par de sujetos sin código de honor, sin valores morales y sin principios éticos; ambos son responsables de delitos de lesa humanidad que no prescriben y deben ser consignados por el procurador de la República ante el juez penal federal del reclusorio de alta seguridad en Almoloya, Edomex. Tal capo y su valido encarnan una haragana casta, entronizada en la vida pública guerrerense desde el inicio de la revolución armada el 28 de febrero de 1911, cuándo sus tíos Ambrosio, Rómulo, Francisco y Andrés Figueroa Mata se fueron a la bola y son señores de horca, cuchillo, carabinas 30-30, pistolas colt 22, 9 mm y 45 expansivas o ametralladoras Mini-Uzi, Ak-47 & Barret 50; desde hace 103 años son los caciques en Guerrero. De la multimillonaria banda de Los Figueroas cual sólo se salva del juicio adverso de la historia: Rubén Figueroa Figueroa, un hombre que siendo senador de la república, estuvo secuestrado más de cien días en 1974, o sea, antes de ser gobernador; y durante ese lapso, por lógica jurídica, resultaba imposible que él conociera y reconociera lo que hiciera su hijo Rubén Figueroa Alcocer (a) Burrén Figuermex Exchómpiras, es decir, el plagiado no supo lo que su junior hizo para rescatarlo de sus secuestradores; entonces y en síntesis, los 5OO desaparecidos guerrerenses en esos 104 días, no pueden ser imputados al padre, sino al hijo. Los Figueroas de los años 2O17 son una banda de juniorcitos, como Rubencito Figueroa III y Rubencito Figueroa IV, que a sangre y fuego con papito-abuelito están tratando de controlar Acapulco y el Congreso estatal. Uno se empeña en ser alcalde de Acapulco y el otro diputado local; uno es de Huitzuco, casi cincuentón sin oficio ni beneficio y sin residir en aquel puerto, quiere llegar ahí como satélite, es un Sputnik y, el otro, es un Velasco; qué asco de malandrines; el abuelo de él ha amenazado de muerte a este columnista y ordenó asesinarlo a su intrauterino en el gobierno de Guerrero 1996-1999, por ese real y fatal motivo, a esos ex-gobernadores Rubén II y Ángel A. Rivera, el suscrito columnista les perdió la confianza.” Todo ello a raíz de la “enorme consternación y profunda indignación que ha causado la ejecución del valiente e inteligente colega y empresario transportista don Ernesto Martínez Moreno, siendo el dirigente del Club de Periodistas de Taxco, que a nivel nacional dirige mi valeroso amigo Mouris Salloum George. Según el reporte del CISEN, con la ejecución del líder periodístico este jueves 12, en los últimos 5 años fueron secuestrados y asesinados 900 taxqueños en el casco urbano o en las comunidades municipales o a lo largo y ancho del Estado de Guerrero. Habiendo trascendido que algunos taxqueños fueron perseguidos y ejecutados en los límites con Edomex, Morelos, Puebla, Michoacán y Oaxaca, aunque a otros los asesinaron en Estados Unidos de Norteamérica. El voraz y mendaz cacicazgo sigue operando a pesar de las recientes tragedias por huracanes y terremotos que afectan a Taxco.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez