El show de Trepsi El Payaso “La Granja” alegra corazones de padres e hijos

El musical en vivo se presentará en el Teatro del Parque Interlomas, a partir del domingo 22 de octubre

Presenta 28 números musicales con 12 actores en escena

Arturo Arellano

El espectáculo mexicano “La Granja” de Trepsi El Payaso llegará a partir de este domingo 22 de octubre al Teatro del Parque Interlomas, donde promete ofrecer un musical entrañable, no sólo para los niños, sino para que sus padres aprendan a integrarse en las actividades de sus hijos, divertirse en complicidad e interactuar con sus personajes favoritos.

Para ofrecer detalles al respecto, la productora, creadora del guión y representante del espectáculo, Lilian Yedin Helfon, habló en entrevista para DIARIOIMAGEN. “Nosotros estamos ofreciendo un espectáculo conformado por 28 números musicales enfocados al tema del cuidado de los animales y conocer también “La Granja”, acompañados de Trepsi El Payaso, son canciones súper conocidas por todos los niños. El concepto del cuidado de los animales, es que logramos que los niños sepan que también son seres vivos, que merecen respeto y en el caso de los animales de granja, que sepan también todos los beneficios que obtenemos de ellos”.

Explica que “Trepsi nace por las psicóloga y pedagoga Esther Helfon de Yedin, quien ha trabajado más de 32 años, estimulando y creando música para niños, y cuando decimos niños es que los apoya desde los tres meses de edad, no necesariamente de seis años. Ya que hace música infantil de una manera que la puedan digerir y disfrutar niños de todas las edades. En un principio ella hacía sola el personaje del payaso, que siempre se presentaba como una persona, ella le daba vida. Pero después fue capacitando a sus maestras, de modo que Trepsi podría ser cualquier maestra que viene del mundo de la fantasía y con dulzura, emociona y ayuda a los niños”.

Asegura que “Esther, la psicóloga es también una vocera de los niños, un intermediario entre los padres y sus hijos, por eso en el show van a poder cantar todos con Trepsi, de la mano de Nuny-Wicho y todos los personajes que estarán en vivo, cantando los 28 números musicales, tendremos efectos visuales, bazucas, serpentinas y muchas sorpresas. Por experiencia hemos visto que el show, si bien está dirigido al niño, lo más bonito es que los padres están en la interacción con sus hijos, se suman, cantando y bailando, no hay nada más bello. Es tarea del padre cantar y bailar con ellos, los pequeños de dos o tres años se sienten en las piernas de sus papás y esto resulta en que no sean audiencia pasiva, sino activa y que no solo vean, sino que se estimulen también”.

Nos comparte que luego del terremoto en México, Trepsi El Payaso se sumó a la ayuda “Una de las cosas que queremos, es ayudar a la re integración de las actividades con los niños, no podemos pretender que habrá temblores todo el tiempo, hay que volver a la normalidad. Nosotros estuvimos llevando alegría, Trepsi visitó albergues y centros de apoyo, para no concentrarnos en la desgracia, para no quedarnos ahí y esto se logra con actividades que ayudan el desarrollo y bienestar de niños y adultos, para que al final sepan que a pesar de las cosas difíciles, siempre hay luz en el camino. Del dinero recaudado en nuestras funciones además vamos a donar un porcentaje para la reconstrucción del país”.

El show de Trepsi El Payaso “La Granja”, se estrena este domingo 22 de octubre en el Teatro del Parque Interlomas, con dos funciones a las 11:00 y 13:30 horas y durante estos también se ofrecerán a la venta productos del payasito, como sus 11 volúmenes de discos y demás parafernalia. Los costos del show oscilan entre los 450 pesos y los 600 en VIP con un lugar privilegiado y un obsequio de parte de Trepsi.

Los costos del show oscilan entre los 450 pesos y los 600 en VIP con un lugar privilegiado y un obsequio de parte de Trepsi