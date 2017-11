Costera y Tessa Ia, por un “Paseo sideral”

La canción fue seleccionada para musicalizar el tráiler de la película mexicana “Camino a Marte”, la cual llegará a la cartelera en diciembre de este año

Asael Grande

Dos de los grandes proyectos del rock nacional de la actualidad, Costera y Tessa Ia, unen sus talentos en “Paseo sideral”, que en su versión original contó con la colaboración de León Larregui y su inconfundible voz, es el tercer sencillo de “Aliados”, álbum con el que Costera (integrado por Mauricio García, Alberto Ramos y Andrés Kenguan) debutó en la escena nacional y que de inmediato se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Costera y Tessa Ia, platicaron al respecto a “Paseo sideral”, tema que fue seleccionado para musicalizar el tráiler de la película mexicana “Camino a Marte”, la cual cuenta con la participación de Tessa Ia, y se estrenará en cines durante el próximo mes de diciembre: “el primer sencillo de nuestro disco fue ‘Vuelta atrás’, luego ‘Me quitas el aire’, y ahora ‘Paseo sideral’, todo empieza desde que nos consideran como parte del soundtrack de “Camino a Marte”, en donde Tessa es protagonista, sabemos que ella tiene un proyecto musical, y vamos en el mismo management, así que quisimos reversionar esta canción, aprovechando el momento, que Tessa saque algunas melodías para incluirlas, así que ella llegó con su propuesta, nos juntamos todos en un día de estudio, lo grabamos para juntar las dos artes en cierta manera, que todo fuera un video grabado en vivo, y que la música también estuviera a la altura, así que fue así como decidimos hacer esta colaboración”, comentó Mauricio.

En ese contexto fue que Costera invitó a Tessa Ia a grabar esta nueva versión, y el videoclip de este tema, que se estrenó en MTV y está disponible en todas las plataformas digitales y canales de videos. La dirección y fotografía corrieron a cargo de Andrés Kenguan y Camilo Quimbayo, el rodaje se llevó a cabo en los estudios de grabación Panoram, propiedad de Zoé. A lo largo de poco más de cuatro minutos se observa la manera en que Tessa Ia y Mauricio se comunican con miradas para darle el tono correcto a la emblemática canción: “fue padrísimo trabajar con ellos, son unos súper chicos, obviamente desde que me dijeron ‘escríbele a Mau’, me contó la idea que tenía, y me emocioné muchísimo, pues me ayuda a juntar estos dos mundos que son tan importantes, y que amo, que son la música y la actuación, en esta película “Camino a Marte”, y con una canción hermosa que es ‘Paseo sideral’, y que pude aportarle unas armonías, y meterle un poco de mí”, dijo Tessa Ia a este diario.

Costera ha conquistado seguidores en cada presentación realizada, hasta convertirse en un proyecto que nace de la inquietud de Mauricio García, su líder conceptual y ejecutivo, de diseñar un espacio sonoro diferente. La agrupación se presentará el 29 de noviembre en el Teatro Metropólitan.