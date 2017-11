“La Trenza” deluxe de Mon Laferte incluirá cuatro temas inéditos

Saldrá a la venta el 10 de noviembre y sus videos se presentarán ese mismo día por Cinépolis

La cantante Mon Laferte, quien informó que la versión deluxe de su disco “La Trenza” incluirá cuatro canciones inéditas, agradeció a México por abrazarla e impulsar su carrera.

En rueda de prensa, la intérprete de “Amárrame” y “Tú falta de querer” subrayó que le debe todo a este país, ya que aun cuando había trabajado en la música y buscaba consolidar su carrera, cuando llegó a esta nación todo cambió.

“Muchas personas empezaron a creer en mí y a empujarme a que iniciara con mi proyecto, todo transcurrió en México; en 2010 grabé mi primer disco y al año siguiente salió de manera independiente después de que los fans se paraban en el Metro a comprar mi disco”, declaró la artista chilena.

Mon Laferte también habló de la nueva edición de la placa, que saldrá a la venta el 10 de noviembre y sus videos se presentarán ese mismo día por Cinépolis como parte de su contenido alternativo, y el 16 de este mes en 60 complejos del país.

Detalló que cuando empezó a trabajar en el álbum muchas canciones quedaron fuera y algunas ni siquiera terminó, quedándose a la mitad.

Los temas nuevos los escribió en cuatro etapas. Uno se llama “Vendaval”, que compuso cuando se sentía muy sola, pero ahora piensa que puede estar consigo misma sin necesidad de tener una pareja.

También está “Palomita”, que trata de un ser migrante que viaja por el mundo tomando su lugar, junto con “Cuando era flor” y “Alhelí”, esta última en colaboración con Caloncho.

“Al final yo me guío por lo sentimental, soy una persona muy emocional, me guío por el corazón, si termino llorando, saltando, bailando, siento que es lo que debe de estar en el disco”, compartió.

“La Trenza” ganó certificación de triple disco de platino por sus altas ventas, de acuerdo con su disquera Universal Music, además ha sido nominado en cinco categorías para los Latin Grammy 2017, cuya ceremonia será próximamente.

Las ternas en las que se puede llevar el premio son Álbum del Año, Mejor Album de Música Alternativa, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Alternativa, estas tres últimas por su éxito “Amárrame”.

Sobre esos reconocimientos confesó que no siente gran presión, pues al final ella seguirá haciendo música con o sin reconocimientos.

“Hice un disco que me encanta, con todo el amor, honestidad y sin trucos; me relajo, no pasa nada si gano o no, aunque si triunfara me sentiría feliz, porque es una distinción importante”, concluyó la cantautora.