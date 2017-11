Exige SCJN a autoridades cumplir con las sentencias

Funcionarios acatan de última hora

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, reclamó a todos quienes acuden a los tribunales, en especial a las autoridades, cumplir cabalmente todas las sentencias.

En un breve mensaje al inicio de la sesión pública de este jueves, el ministro consideró necesario llamar a que se acaten los fallos judiciales, luego que el martes el máximo tribunal destituyó al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por no cumplir un amparo concedido hace tres años.

“Cada sentencia tiene, en sí misma, la importancia de representar y significar el estado de Derecho, cada sentencia es producto del sometimiento de las partes al orden y a la prevalencia de la ley”, dijo Aguilar.

“Si no se cumplen las sentencias, el estado de Derecho no es más que una ficción, y éstas no valdrán más que el papel en que están impresas”.

El ministro consideró que los montos económicos o las partes involucradas son secundarios frente al incumplimiento del orden legal.

Asimismo, enfatizó la responsabilidad de las autoridades contra las cuales se dicta una sentencia de amparo por haber violado algún derecho humano reconocido en la Constitución.

“Es por ello que la Constitución exige que las sentencias se cumplan cabalmente y sanciona con severidad el desacato”, dijo Aguilar, en referencia a las previsiones del artículo 107 de la Carta Magna, que ordena destituir y consignar penalmente a los funcionarios rebeldes.

Moreno Rivera y su antecesor en la delegación, el actual diputado perredista José Manuel Ballesteros, serán procesados por el delito federal previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que contempla de 5 a 10 años de cárcel por no cumplir un laudo laboral que ordena reinstalar a cuatro empleados menores.

En los últimos cuatro años, la Corte ha ordenado sanciones similares para los alcaldes de Pedro Escobedo, municipio de Querétaro, y Emiliano Zapata, Morelos; de los delegados del ISSSTE en Nuevo León y Tabasco, de un integrante de la Junta Local de Conciliación de Jalisco y de un administrador de la Tesorería de la Ciudad de México, entre otros.

Funcionarios cumplen de última hora

María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura federal, y el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, se salvaron de ser destituidos y consignados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en las últimas horas decidieron acatar las sentencias de amparo que protegían a empleados bajo su jurisdicción, para no correr con la misma suerte que el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno.

A las 23:55 horas del 8 de noviembre, García Cepeda notificó a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que decidió respetar el fallo dictado en el juicio laboral 2388/2004, y adoptar las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia del 9 de junio de 2011 a favor de dos quejosos, informó Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos de la Corte.

Con relación al tema de Víctor Hugo Lobo, el 23 de marzo de 2015, la empresa Aceros La Brecha demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la nulidad de una orden de visita de verificación de construcción y edificación, de 26 de febrero de 2015, así como su acta de visita.

El 10 de junio de 2015, la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la señalada orden de visita de verificación de construcción y edificación, así como las subsecuentes actuaciones.

La sentencia fue recurrida por el jefe de la Unidad Departamental de Asuntos Legales, adscrito a la Delegación Gustavo A. Madero. Sin embargo, el 28 de octubre de 2015 fue confirmada la resolución por la Sala Superior del mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El 17 de enero del año en curso, la juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitió una sentencia en la que otorgó el amparo a la empresa para el efecto de que la autoridad, director Jurídico de la delegación diera total cumplimiento a la sentencia de nulidad, así como a la resolución de la queja, ambas expedidas por el Tribunal de lo Contencioso.