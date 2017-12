“Cometa-Él, su perro y su mundo”

La primera cinta en México que habla sobre adopción y rescate de perros de la calle

Asael Grande

Será este próximo 8 de diciembre que llegará a la pantalla gigante la película “Cometa-Él, su perro y su mundo”, la primera película cinta en México que habla sobre adopción y rescate de perros de la calle.

Roberto Martínez (Armando Álvarez) pierde su trabajo, su casa y su familia; tiene que pasar algunas noches en la calle en lo que hace un plan de reacción. Uno de esos días se encuentra con un peludo amiguito con el cual vivirá nuevas aventuras, hasta que ambos recobren todo aquello que han perdido.

La cinta relata la historia de Roberto, un joven de 30 años quien ha perdido toda motivación por la vida, orillado por varias circunstancias, tiene que pasar algunas noches en la calle, encontrándose con “Cometa”, un perro “border collie”, que fue lanzado a la intemperie por sus dueños, y a partir de ese momento se vuelven amigos inseparables y comienzan una historia llena de empatía, alegría y compañía.

En conferencia de prensa, Leonardo Arturo, director y creador de “Cometa”, y los actores Louis David Horné, y Lizzy Auna, dieron detalles de esta cinta: “una de las cosas que más me gustaron de este proyecto, es que no tenemos ningún apoyo que nos ayude a mostrar este producto a la gente, la labor social que se hace a través de las redes sociales es bastante grande, y otra de las cosas, es que parte de la taquilla la vamos a donar a una asociación canina, además de que no ha habido en México una película con un perro como protagonista, son elementos que se fueron dando solos, y mostrarle a la gente algo diferente”, explicó Leonardo Arturo.

Por su parte, Lizzy Auna, dijo durante la rueda de prensa: “mi personaje es Berenice, esposa de Roberto Martínez, es una gente muy linda, es el apoyo de Roberto, quien va por la vida cometiendo errores, aciertos, y este siempre está ahí apoyándolo hasta el final, es hermoso tener siempre a tu lado, y caminar literalmente de la mano, ese es mi personaje, que está todo el tiempo poniendo el corazón en lo que él quiere, ayudándole a superar sus miedos y a seguir sus motivaciones. cuando siente que las pierde”.

Finalmente, el actor Louis David Horné, comentó sobre su papel: “es Roberto Martínez, y es una persona muy alegre, soñador, pero también es un poco distraído, esto lo lleva al declive con su esposa, su familia, con su hijo, y empieza a tener problemas que lo llevan a estar en la calle, y se encuentra con el perrito “Cometa”, mi personaje pasa por una montaña rusa de situaciones y altibajos, y siempre tiene a su esposa que lo apoya, pero llega un momento que ya no tiene ese apoyo, y de ahí se desarrolla la historia de la película, mi personaje se centra en la familia mexicana”.