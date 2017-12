México-Israel y el problema del agua

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Dicen, y así es, que reconocer la existencia de un problema es el primer paso para lograr su solución.

Este es el caso del abastecimiento de agua y de inseguridad que agobian a la población del país. Se ha dicho desde hace tiempo que la falta del vital líquido puede provocar una “guerra por el agua”, que, como todos sabemos, es vital para la vida.

Este problema abarca la distribución desigual y el indebido saneamiento del recurso, la pobre innovación en el sistema hídrico y su precario mantenimiento, la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, los altos subsidios al agua, el despilfarro y fugas cotidianas, entre otras.

Dice el sitio Ecosfera que el problema del agua es tan grande, que, de acuerdo a un estudio realizado por Mesfin Mekonnen y Arjen Hoekstra, México es uno de los primeros siete países donde hay más insuficiencia de agua, ya que hay 90 millones de mexicanos (poco más del 75% de la población) que viven con escasez de este recurso y 20 millones de éstos padecen la falta del vitral líquido a lo largo de todo el año…(Sin Embargo, 2016).

Por todo eso, es relevante la reunión que sostuvieron en la Cámara de Diputados legisladores de nuestro país con Yifat Shasha y Jonathan Peled, legisladora y embajador, respectivamente, de Israel, donde el agua es para todos, sin carencias. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del PRI, dijo que el Congreso mexicano está interesado en intercambiar información sobre la manera en cómo está organizada la administración del agua y la estrategia de seguridad en Israel.

El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), mencionó que Israel puede contribuir favorablemente con México, ya que tienen experiencia en el manejo eficaz del agua. Y como no, si han logrado hacer de un recurso escaso, una oportunidad de vida de sus habitantes, apuntó.

De ahí su interés en intercambiar información…tanto en el abastecimiento del agua como en materia de seguridad.

Sobre esto último, que también figura como uno de los grandes problemas en México, en Israel parece haber encontrado la fórmula pues la criminalidad ha bajado. Además, dicen que allá los municipios no tienen policías.

Actualmente, de acuerdo a lo expresado por el diputado Giongana Jiménez, aquí se está rediseñando una estrategia para enfrentar la inseguridad, producto de la delincuencia.

El diputado Carlos Iriarte Mercado, presidente del Grupo de Amistad México-Israel, comentó que esta semana se mantendrá un diálogo permanente sobre diversos temas y pidió a los diplomáticos israelitas explicar cómo cuidan sus fronteras.

Refirió que para México el crimen organizado es una cuestión de seguridad nacional, porque altera de manera generalizada todo los niveles sociales. En su exposición, Yifat Shasha, legisladora de La Knéset, del Parlamento Unicameral de Israel, destacó que el agua para esta nación es fundamental.

En su país, explicó, “existe una ley de agua desde hace muchos años; hemos sido creativos para garantizar abasto de buena de calidad y evitar su contaminación”.

El vital líquido, agregó, es un bien público que es para todos; por ello se creó la figura de “consorcios”, consorcios que han logrado que la infraestructura sea eficiente desde el nivel municipal… ¿Embajada de EU a Jerusalén?

Lo que no hicieron los últimos presidentes de los Estados Unidos, lo ha hecho ahora Donald Trump: declarar a Jerusalén capital de Israel esta semana en un movimiento que generará, y que de hecho ya generó, controversia en todo el mundo.

Es así como el mandatario republicano estaría cumpliendo su promesa de campaña de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una medida largamente buscada por Israel, pero que no hicieron anteriores presidentes estadounidenses debido a las preocupaciones regionales.

Se ha dicho que al hacer pública la decisión, se espera que Trump firme una prórroga para mantener la embajada de EU en Tel Aviv por otros seis meses.

Pero a la rama de seguridad del Departamento de Estado se le ha dicho “que se prepare” para protestas potencialmente violentas en las embajadas y consulados de la Unión Americana si la Casa Blanca anuncia el traslado.

De San Lázaro a Allende y Donceles

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza, de Acción Nacional, encabezó la ceremonia de encendido de un monumental Árbol de Navidad en la explanada principal del recinto legislativo de San Lázaro.

Mientras eso ocurrió en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa no se llegó ni a pinito. Hubo uno en la Sala de Prensa, sin ningún tipo de adornos, que solo duró unos días hasta que se secó.

No hubo para las esferas. No hay dinero, dicen, aunque empieza a correr el rumor de que en el recinto de Allende y Donceles se disponen a pasarles la “charola” a ciertos empleados (no sindicalizados, claro).

¿Con qué objeto o con qué finalidad?

¡Sabrá Dios!

