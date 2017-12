Mancera propone prohibir venta de celulares usados

Para reducir índice de robos

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propone prohibir o en su caso regular la venta de celulares usados, para evitar con ello el incremento de los índices delictivos asociados al robo de aparatos de telefonía móvil.

El mandatario capitalino, quien asistió a la XLIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señaló que hay que dejar muy claro el asunto de la salida de cientos de personas de prisión, la “ley del olvido de las armas de fuego” y un tema importantísimo: no se debe permitir la comercialización de celulares usados, adelantó el funcionario capitalino.

“Yo insisto si no vemos el punto ¿Por qué están asaltando a las personas? Por quitarles el celular. Llevamos miles de celulares asegurados y esto debiera ser una constante en el país y que no se permita porque cada celular podrías traducirlo uno a uno con un asalto. Si no, ¿cómo los obtienen?”, subrayó.

Propuso que a nivel nacional se instaure como norma la prohibición de comercialización a fin de ser más estrictos con esta incidencia.

“Deberíamos ser estrictos desde el punto de vista fiscal. Una revisión a todos estos lugares, un protocolo. Es como los relojes cuando hicimos el convenio con Nacional Monte de Piedad, insistimos con las casas de empeño. Estas son leyes que todavía tienen pendientes de afinar y hoy lo voy a plantear”, manifestó.

Agregó que durante el encuentro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y autoridades federales, pondrá sobre la mesa estos y otros temas relevantes, como la necesidad de formación de policía en todo el país y la regulación de armas réplica.

“No veo por qué nos tapemos los ojos a una realidad. No hay que olvidar la autoridad competente para el retiro de armas réplica del mercado, es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”, insistió el mandatario capitalino.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajó conjuntamente con la Secretaría de Economía del gobierno federal en una norma oficial, la cual exige a cualquier persona que adquiere un arma réplica la colocación de distintivos claros.

Afirmó que en la CDMX continuarán las tareas de aseguramiento, los operativos y en su caso, la clausura definitiva a los establecimientos donde se detecte la comercialización de mercancía robada.

Anunció que cuatro centros penitenciarios para adultos y dos para adolescentes han sido certificados por la Asociación de Correccionales de América, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, en vinculación con una estrategia de la Iniciativa Mérida.

Se trata de Comunidad para Mujeres, Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes (CDA), las Torres 1 y 2 del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP), el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente y la Institución Abierta Casa de Medio Camino, las cuales ya están acreditadas.