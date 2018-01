Una “Catarsis” de rock regresa en 2018

El espectáculo se conforma de 69 clásicos del rock, tocados en vivo, en medio de una experiencia visual, coreográfica y sensorial impresionante

Arturo Arellano

Está de regreso un espectáculo que sin duda cambiará la forma de disfrutar de la música en la vida nocturna, pues si bien la gente siempre busca lugares dónde poder beber una copa mientras disfruta de sus canciones favoritas interpretadas por una banda en vivo, ahora tendrán la posibilidad de vivir una experiencia mayor, esto por medio de “Catarsis”, un show producido por Héctor Martínez en el que un grupo de músicos, performers, bailarines y cantantes, hacen posible una experiencia audiovisual estremecedora para los amantes del rock. “Catarsis” se presenta en el Foro Centenario, en Coyoacán.

El espectáculo se compone de 69 clásicos del rock internacional, que son interpretados en vivo, mientras el equipo de performers recrea escenas, coreografías y paisajes, tanto en el escenario, como alrededor de las personas, paredes y techo, lo cual hace un show inmersivo, en el que la gente interactúa con los bailarines, cantando y gritando, mientras puede beber y degustar bocadillos.

Si bien este show no cuenta una historia de principio a fin, ya que no es la intención, si plasma muchas realidades, desde la emoción y la magia de la música, hasta lo que el titulo refiere: la catarsis, esa que permite librarse de la presión social, emocional y demás. Por ello, en canciones como “Zombie” de Cranbierries, se hace alusión a lo monótono de la vida actual en las grandes sociedades y la urbanidad, miles de zombies caminando todos los días a sus trabajos o escuelas, sin motivaciones, ni ambición. En el show, esos zombies recorren escenario y entre las mesas provocan al público, mientras la banda toca impecablemente el tema.

Como lo anterior, sucede en diferentes temáticas según exige cada canción, entre las que destacan “Helter Skelter” de The Beatles, “Paranoid” de Black Sabbath, “Breack on Trought” de The Doors” y muchos otros clásicos, pasando por Guns N’ Roses, Linkin Park, Oasis, Nirvana, The Rolling Stones, Queen, KIiss, Led Zeppelin y otras emblemáticas bandas que sin duda han dejado huella no sólo en el rock, sino en la música y el arte en general en el mundo, marcando tendencias, modas, estilos y así dejando millones de fanáticos alrededor del mundo, que ahora les rinden tributo recordando sus canciones de manera tan espectacular como lo es “Catarsis”.

Para la función de reestreno en Foro Centenario Coyoacán acudieron como invitados especiales y padrinos los miembros de DLD, quienes se vieron entusiasmados compartiendo bebidas entre ellos, cantando y aplaudiendo cada canción interpretada por los nueve cantantes, 20 bailarines y una quincena de músicos, durante 2 horas 35 minutos de espectáculo. Y así todo el público “tiene la oportunidad de liberar su ansiedad, ya que estamos sumergidos en un contexto social reprimido, en el cual el rock es el único género liberador y rompe con cualquier estigma”, según ha comentado en repetidas ocasiones el productor del “Catarsis”

El espectáculo continúa con sus presentaciones en el Foro Centenario de Coyoacán, con boletos a partir de los 896 pesos y hasta los 2,016 pesos en VIP.