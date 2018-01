“Tiempo compartido” representará a México en Sundance

La cinta, de Sebastián Hoffman, es una tragicomedia que critica al capitalismo y hace reflexionar sobre el estereotipo de felicidad

Arturo Arellano

Si bien Sebastián Hoffman declara que su película “Tiempo compartido” difícilmente puede ubicarse dentro de un género del cine, si se tuviera que hacer, sería en la tragicomedia, pues con elementos del humor, plantea una historia que a la vez critica al clasismo, el capitalismo y a la vez ofrece una reflexión sobre las familias y las relaciones de pareja. Con este filme experimental ha logrado llegar a uno de los festivales más importantes del mundo: El Sundance, donde representará a México, del 18 al 28 de enero en Estados Unidos.

Para hablar más sobre el tema, Sebastián Hoffman, director; Julio Chávez Montes, guionista y productor; Luis Gerardo Méndez, Cassandra Ciangerotti, Montserrat Marañón, Miguel Rodarte y Andrés Almeida, actores, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que Sebastián dijo: “estamos orgullosos de que una película mexicana vaya a Sundance, pues nuestro cine vive una gran época, competimos con películas de distintos países, de Taiwán, Brasil, de todo el mundo y honestamente prefiero no ver la lista antes, para no ponerme nervioso y poder sorprenderme al llegar al Festival. Finalmente uno no hace películas para ganar premios. Esperamos que la recepción sea positiva”.

Añade que “toda gran comedia tiene un trasfondo de tragedia, es la fórmula de los grandes, Charles Chaplin, Buster Keaton, incluso hay mucho de comedia física en la película, de Slapstick. Por eso, es difícil definir la película en un género, porque vamos de un sentimiento a otro, de una emoción a otra. Planteamos la historia de dos parejas y el entorno es una crítica al capitalismo”. A esto, Luis Gerardo Méndez añade que “es la historia de dos familias en crisis, una que trabaja en el hotel y otra que llega al hotel a hospedarse. Pedro, mi personaje, es un padre de familia obsesivo que trata de salvar su matrimonio y deciden pasar esta semana en el paraíso, pero al final les resulta muy mal. Es una crítica al capitalismo y a todo lo que nos dicen que necesitamos para ser felices, pero lo único que pasa es que te vuelves infeliz tras no conseguirlos o al tenerlo y ver que no te da felicidad auténtica. La película es una pieza muy especial”.

Miguel Rodarte habló sobre su personaje: “Andrés es uno de los actores que llevan el hilo de la historia, soy empleado de un hotel multinacional, empiezo siendo la imagen del hotel, el ‘Gio’ alfa que lleva el entretenimiento de los turistas, pero luego de una tragedia se ve reducido a trabajar en el hotel con su esposa, ella asciende y él desciende, se retrata ese mecanismo de industrias multinacionales para tener a los trabajadores generando utilidades. No hay precedente de este tipo de historia en México y está hecha con una calidad impecable, abierta a todos los públicos”.

Monstserrat Marañón dijo “Gloria, es la esposa de Andrés, sobreviviente de una tragedia familiar, ella rompe con el estereotipo de las mujeres. Se puede ver la cinta desde un trasfondo social, pero también habla de las emociones, de cómo la gente sobrevive a las crisis, de que se agarran para seguir de pie y adelante. Para mí fue fuerte, tocar varios botones de las emociones más profundas”.

La historia inicia su gira de festivales con Sundance del 18 al 28 de enero y su estreno oficial en salas de cine esta planeado para el segundo semestre de 2018.