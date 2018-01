Muro, sin solución

Desde el portal

Ángel Soriano

El debate entre si se construye o no el muro fronterizo entre México y Estados Unidos está ya al otro lado de la frontera: el jefe de Gabinete de Donald Trump, John Kelly, acepta que es innecesario y que México no pagará su construcción, en tanto que el presidente estadunidense insiste en lo contrario.

Kelly dice que una es la campaña -donde se hacen promesas y ofertas en ocasiones imposibles de cumplir-, y otra es la dura realidad de gobernar. Trump se montó en los problemas con México, arrió la bandera contra los indocumentados, la droga y la inseguridad, y se alzó como un candidato popular que finalmente ganó la elección.

Sin embargo, ha visto que muchas de sus promesas no pueden aterrizar. Su enfrentamiento con diversos ciudadanos de distintas razas que han poblado y construido la Unión Americana lo han exhibido ante el mundo como racista y xenofóbico. Trump no puede ya seguir ondeando la bandera en contra de los derechos humanos.

Tampoco podrá con México. Y como él mismo lo ha reconocido, barreras naturales y legales impiden la construcción del muro, pero más que todo, hay un impedimento moral: no es posible detener las migraciones que desde inicios de la humanidad han existido, como tampoco puede detener las aspiraciones legítimas de las sociedades de convivir en paz y armonía.

TURBULENCIAS

Barrales, parte del convenio

La ex lideresa sindical, Alejandra Barrales Magdaleno, será la candidata de Por México al Frente a la jefatura de gobierno de la CDMX, como parte del convenio entre PAN-PRD-MC que convino la candidatura presidencial para el queretano Ricardo Anaya, y si es que gana los comicios del 1 de julio, la Secretaría de Gobernación para Miguel Ángel Mancera; la gubernatura de Puebla para la esposa de Rafael Moreno Valle y el gobierno capitalino para Barrales. Las precampañas y encuestas de los partidos no son más que actos simbólicos de pactos entre dirigentes partidistas para repartirse cargos de elección popular y administrativos, como parte también de los convenios con el sistema gobernante. No hay ni encuestas ni precampañas, ya todo está arreglado…El gobernador Alejandro Murat recibió en Madrid el Premio Excelencias en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2018, que se celebra en Madrid. La Ruta de las Artesanías fue reconocida mundialmente como un programa incluyente de atractivo turístico…Y nuestro reconocimiento al fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez por su pronta atención al nuevo robo sufrido por el columnista; por segunda ocasión forzaron la chapa de su automóvil, en dos ocasiones más ha sido objeto de atentados a su patrimonio. El Fiscal ofreció atención al caso y, como suponemos son acciones de la delincuencia común, difícil de resolverlos; son más aguzados que la policía…En respuestas oportunas y con lenguaje coloquial, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador se lleva las palmas en relación a sus adversarios: el millonario presupuesto propagandístico de los candidatos no puede con la habilidad e ingenio del experimentado eterno y sagaz aspirante presidencial…

