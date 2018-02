México y el cambio climático

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

A pesar de las fanfarronadas del presidente estadounidense Donald Trump sobre la construcción de un muro fronterizo y aventar el costo económico a los mexicanos, más allá de su reproche al Acuerdo Climático de París y las promesas de adoptar el carbón y los combustibles fósiles; problemas y desafíos reales se acercan.

La energía, sus recursos, su modo de producción, sus costos económicos, sociales, políticos y de salud; su sostenibilidad y su viabilidad, afectan profundamente cada rincón de la vida en cada nación.

Al norte de la frontera, en los Estados Unidos, lo que está en juego no es otra cosa que la futura viabilidad económica, política y ambiental del país. Eso también es cierto para muchas otras naciones.

De hecho, el futuro mismo del planeta podría estar en juego. En vista de lo que está en juego, hablar es muy barato y la acción es crucial.

De la misma manera que es improbable que la construcción de un muro fronterizo resuelva el problema de la inmigración indocumentada, es poco probable que la retirada del Acuerdo

Climático de París resuelva el tema del cambio climático.

La renuencia a abordar el problema también significa un cambio de giro que será costoso en el futuro.

Si los países esperan más que únicamente sobrevivir, prosperar en décadas venideras, sus gobiernos deberán encontrar maneras de distribuir energía limpia y renovable y los empleosque van de la mano.

Para obtener soluciones exitosas en el ámbito nacional; los estados, municipios y localidades que conforman esta nación, deben atenderse estos retos entre los distintos niveles locales.

Un desafío adicional es que el problema no es estático.

No podemos simplemente construir soluciones sobre las demandas de energía actuales. Soluciones exitosas para el cambio climático necesitan considerar un incremento en la población así como un aumento en la demanda de energía en las siguientes décadas.

Esto se debe a que, incluso a nivel nacional, el aumento de la población ocurre en múltiples niveles locales. Ocurre en las ciudades y áreas metropolitanas de rápido crecimiento que conforman los estados y la nación.

México es un buen ejemplo. Para afrontar los constantes desafíos del cambio climático y para cumplir con las demandas de energía en el ámbito nacional, México tendrá que ir más allá de la simple reforma energética; deberá invertir en proyectos de energía sostenible, especialmente a niveles estatal y local.

Además de proyectos a gran escala que provean energía limpia y renovable, México tiene que conservar sus recursos naturales, a8poyar en la estabilización de los costos de energía para los consumidores y proveer empleo y estabilidad a sus ciudadanos.

Debido a su privilegiada posición geográfica, México es una potencia de energía solar natural, dicho esto, es lógico el enfoque que México puede tomar con respecto a esa energía solar.

La importancia de los esfuerzos locales para enfrentar los desafíos del cambio climático y las crecientes demandas de energía, quizá se reflejen mejor en el estado de Jalisco.

En Guadalajara, el área metropolitana más grande y de más rápido crecimiento de Jalisco, las demandas de población y energía aumentarán constantemente en las próximas décadas.

Ya el incremento de la demanda de energía ha generado un importante aumento en las emisiones de dióxido de carbono. Esto a su vez, hace pensar que alcanzar los objetivos climáticos, sea mucho más urgente.

Esa realidad presiona a los líderes políticos para que actúen rápidamente. Sin embargo, también deben actuar inteligentemente, adoptando soluciones que funcionen y que proporcionen un retorno de la inversión positivo.

Con el tiempo corriendo para todos, el clima, la población y las demandas de energía funcionando, los gobiernos estatales y municipales de Jalisco están buscando formas de entregar

de manera rápida y efectiva proyectos de alto beneficio que proporcionen energía limpia, renovable y asequible.

Liderado por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, Jalisco comenzó a trabajar con las administraciones en todo Jalisco para establecer una serie de asociaciones estratégicas público-privadas (PPP) con empresas líderes en el sector de la energía sostenible.

Dichas asociaciones permiten que los diversos gobiernos estatales y regionales aprovechen la experiencia de las empresas exitosas dentro del sector energético para entregar proyectos de alto beneficio de manera rápida y eficiente.

Un ejemplo de un PPP exitoso incluye proyectos de energía recientes construidos con Fortius and Power. Trabajando con el gobierno de Jalisco y otras administraciones regionales para invertir en “tecnología renovable y baja en carbono utilizando prácticas

desarrolladas en México, Fortius ha sido capaz de construir iluminación pública eficiente y de bajo costo y poner energía limpia a disposición de más gobiernos”, dice el socio principal, Eduardo Riguero Escoto.

Esos esfuerzos también ayudan a promover un medio ambiente más limpio, una mejor salud pública y una economía verde sostenible que incluya empleos locales.

A través del PPP con Fortius and Power, Jalisco pudo ampliar la instalación, mantenimiento y operación de 70,000 bombillas LED ecológicas y de bajo consumo para el sistema de alumbrado público

de Zapopan, el segundo municipio más poblado que comprende la capital de Jalisco. El proyecto crea “una infraestructura ecológica inteligente y asequible que llevará el alumbrado público a través de energía sostenible a Zapopan”, dice Riguero.

“A medida que México se prepara para cumplir con las futuras demandas de energía, debe invertir en tecnología ecológica y proyectos de energía sostenible que ayuden a estabilizar

el costo para los consumidores y ponerlo a disposición de un mayor número de hogares”, agrega Riguero. Una de las razones detrás del PPP entre Jalisco, Power Iluminare, SAPI de CV y

Fortius Electromecánica, es ayudar tanto a Jalisco como a México a satisfacer esa necesidad.

El proyecto en Zapopan fue seguido por la construcción del parque solar Jalisco 1 de Fortius, dedicado a la producción de energía fotovoltaica (PV), a través del cual la compañía está aprovechando la energía solar para generar electricidad.

Fortius pronto agregará un segundo parque, Jalisco 2, que proporcionará otros 8 megavatios de energía solar a la red eléctrica de México.

Con sus 16 megavatios de energía solar combinada, Jalisco I y Jalisco II eliminarán 10 millones de toneladas de carbono de la atmósfera por año, durante al menos los próximos

18 años.

Recientemente, F & P fue seleccionado como un estudio de caso para el crecimiento inclusivo por el Foro Económico Mundial.

Crear la red de energía inteligente y renovable del futuro es clave para crear sostenibilidad económica, política y ecológica. Fíjense en México y en otras naciones para presionar con fuerza y alcanzar los objetivos en virtud de los Acuerdos de París, y para cosechar los frutos de los proyectos de energía verde que persiguen ahora y en el futuro cercano.

Voltee a ver a los países que se están retrasando y se verán obligados a ponerse al día por su propia cuenta y riesgo. Eso incluye a Estados Unidos, que ahora corre peligro de caer en el último lugar, como el único país del mundo que no está trabajando oficialmente para cumplir los compromisos del Acuerdo Climático de París.

Ahora déjeme contarle que el turismo además de generar recursos económicos debe asegurar más beneficios a organizaciones, personas y comunidades turísticas, porque son quienes permitirán seguir impulsando éxitos sociales en el futuro, aseguró la subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Teresa Solís Trejo.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET), Solís Trejo dijo que para alcanzar ese objetivo no hay nada mejor que la sensibilidad de las mujeres empresarias para liderar un sector turístico que además de generar dinero, lleve beneficios a las personas y a las comunidades donde se ubican los destinos turísticos.

“El trabajo que hacen las mujeres en México y particularmente ustedes como ejecutivas, no es solamente operar en el sector con liderazgo, sino inspirar a más mujeres, dando un ejemplo a las generaciones que vienen y que todavía no logran esos niveles ejecutivos, porque no todo es generar economía, hay que traducirla en beneficios sociales a las comunidades”, enfatizó la subsecretaria de la Sectur.

Con la representación del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Solís Trejo indicó que el titular de la Sectur ha planteado trabajar con una visión de futuro para que la sostenibilidad del sector turístico rinda frutos. Por eso, reconoció, en la dependencia se trabaja permanentemente para impulsar programas de sustentabilidad y política de género y en ello la AFEET ha sido una gran aliada.

En su oportunidad, la presidenta entrante de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana, Yarla Covarrubias, dijo que las mujeres que trabajan en el sector turístico han abierto brecha en varios sectores de esta actividad en México, afianzando su presencia en los sectores público y privado, creciendo con alianzas comerciales como corresponde a una organización de esta naturaleza.

La nueva dirigente de la AFEET destacó los ejes de trabajo de su asociación:

1) Actualización profesional ante las nuevas modalidades de mercado;

2) Fortalecer la comunicación interna con el uso de las nuevas tecnologías;

3) Sumarse a programas nacionales e internacionales de la Organización Mundial de Turismo, la Sectur y las secretarías estatales,

y 4) Participar activamente en programas de responsabilidad social para reforzar códigos de conducta en contra de la explotación sexual y en la protección de niñas, niños y adolescentes en sitios turísticos.

Finalmente, Yarla Covarrubias recordó que el sector turismo es uno de los mayores generadores de riqueza y empleo, que ofrece a las mujeres casi el doble de oportunidades que otros sectores para convertirse en empresarias. Actualmente el 60 por ciento de la planta laboral del turismo la representan las mujeres, concluyó; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com