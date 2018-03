Llega a la pantalla grande “Marcianos vs mexicanos”

De los creadores de Huevo Cartoon, el estreno de esta bizarra historia, el 9 de marzo

Asael Grande

Un joven mexicano de clase media baja de nombre “Chacas Reyes”, junto con su familia y algunos vecinos, son elegidos por la NASA para ir a Marte y combatir una invasión marciana, que amenaza con destruir nuestro planeta. Y como buen mexicano vencerá a los ingenuos marcianos, usando todo tipo de trucos, como elecciones políticas fraudulentas, mordidas, tacos picantes y pulque. “Marcianos vs mexicanos” es la nueva cinta de los creadores de Huevo cartoon, con un humor ácido y cuyo estreno se realizará en diferentes salas de cine el próximo 9 de marzo.

“Marcianos vs mexicanos” es la próxima película animada del género de comedia del estudio Huevo cartoon, en la que regresan a sus orígenes de internet, ya que el humor está algo subido de tono: “ha sido todo un reto hacer este proyecto, regresamos al formato 2D, con elementos 3D, y el humor se remonta a los fans que tanto nos pedían una historia que tuviera el humor, que no tienen las películas de Huevo cartoon, eso es a grandes rasgos lo que es esta cinta”, comentó Ignacio Cásares, productor de “Marcianos vs mexicanos”.

Por su parte, Rodolfo Riva Palacio, director de esta cinta, agregó que “Marcianos vs mexicanos”, es una película irreverente, una película para ‘echar desmadre’, es una cinta en la que queríamos poner al mexicano como los héroes del mundo, siempre los norteamericanos son quienes se llevan los aplausos, y nosotros queríamos reivindicarnos, y que los norteamericanos vinieran a pedirnos a nosotros ayuda, y con esa idea iniciamos la aventura, y fuimos inmensamente afortunados por tener un gran reparto, gente tan talentosa, cada uno de ellos imprimiéndole su propio sello y humor”.

De los creadores de Huevo cartoon llega esta divertida película animada. Los marcianos invaden la Tierra, pero no esperaban encontrarse con los mexicanos. Con las voces de Adal Ramones, Martha Higareda, Omar Chaparro, Angélica Vale y Eduardo Manzano “El polivoz” y con apariciones especiales de Ricardo Gil “El Teacher”, Galatzia y Jaime Maussan: “cuando crearon esta película, y la vi en la sala de videocine, me atrevería a decir que “Marcianos vs mexicanos”, es de las pocas películas que he visto, animadas, que se atreven a no ser suites, a no ser color de rosa, que van dirigidos a mover ese lado rosa que tenemos todos, ‘sentimentaloide’; la película es un retrato descarnado, en comedia, de cómo somos los mexicanos, y eso es real, se me hizo una película irreverente, que merece estar colocada dentro de las películas que buscan una vanguardia”.

Finalmente, Omar Chaparro opinó: “Marcianos vs mexicanos” es una película arriesgada, pone el dedo en la llaga de lo que somos como mexicanos, pero también tenemos la madurez para reírnos, y decir ‘así somos’, tenemos que hacer un auto análisis con esta cinta, es una cinta muy irreverente, y que va a satisfacer un nicho que estaba pidiendo este tipo de cine, es increíble, el soundtrack también, todo está espectacular”.

Este filme, que cuenta con las voces de Omar Chaparro, Martha Higareda, Angélica Vale y Adal Ramones (las apariciones especiales de Galatzia y Jaime Maussan) cuenta una historia en la que seres del espacio exterior (obviamente del planeta Marte), invaden la Tierra y pretenden conquistarla comenzando con el país que consideran el más poderoso, Estados Unidos. Pero para la buena suerte de los norteamericanos (y de paso, también la humanidad), estos marcianos no contaban con que en el planeta existen unas criaturas denominadas como mexicanos. Un grupo de un barrio serán los que salven a los estadounidenses de la terrible invasión en la que los alienígenas esparcen un virus que no le afecta a los connacionales.