“Inversionistas no deben estar nerviosos”

“No caeré en provocaciones”, responde AMLO a empresarios

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que llamó a terminar con los agravios y ofrecer propuestas, no es para él, pues aseguró, él no ha caído ni caerá en la guerra sucia de sus adversarios.

El martes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que están cansados de respuestas superficiales por parte de los candidatos a la Presidencia.

“No, nosotros no nos estamos peleando con nadie ni vamos a caer en ninguna provocación, nosotros no vamos a confrontarnos porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, yo ofrezco disculpas por anticipado porque si me hacen alguna pregunta en ese sentido, de qué dijo Meade o de qué dijo Anaya, qué dijeron los del Consejo Coordinador Empresarial, qué dijo el presidente Peña, están en todo su derecho de expresar lo que ellos quieran y yo también tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación. Nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos, es amor y paz”

El aspirante a la Presidencia dijo que seguirá al pie de la letra las recomendaciones de sus estrategas y publicistas que le piden no confrontarse con ningún sector.

“Nada, voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, estrategas, publicistas de los pueblos de México que me recomiendan que yo no me enoje, que el que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar y que no le haga caso a los que están promoviendo la guerra sucia, que aunque digan que no hablo de corrido, que me como las eses, que enseño el ombligo, que yo no conteste nada, entonces así vamos a seguir”.