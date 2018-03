Me siento orgulloso del legado de Luis Donaldo Colosio: Gustavo Parra

En el 24 aniversario de su fallecimiento

Naucalpan, Estado de México.- Luis Donaldo Colosio Murrieta vive en el corazón de millones de mexicanos. Más que recordar su ausencia, hay que celebrar los hechos de su vida, su legado, la historia de nuestro partido es la suma de millones de historias de militantes que entregaron su convicción, su pasión y su compromiso, que construyeron piedra a piedra, ideas, valores, principios, estructura y organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gustavo Parra Sánchez, precandidato de ese instituto político a diputado federal, dijo sentirse profundamente orgulloso del legado que dejó Colosio Murrieta a los priístas de este país.

Agregó, que después de 24 años, “aún indigna la manera en que fue arrebatada su presencia y es incomprensible su partida, sin embargo, más que recordar su ausencia, no se debe de olvidar lo mucho que ganamos con su vida, lecciones de compromisos con las ideas, lecciones de congruencia y de convicción, lecciones de valor e inteligencia, lecciones de entrega al país, amor a la familia, lecciones de responsabilidad y trabajo incansable”.

Parra Sánchez recordó que “México no es el mismo, Colosio es el ejemplo de que un hombre que puedo cambiar el rumbo de un país entero, hoy no hay mexicano que no sepa de Luis Donaldo Colosio, y cambió la vida de México con su trabajo, con su inteligencia, con su andar diario, cada año su legado de ideas es más vigente, con una enorme claridad, Colosio veía hacia el futuro y mandaba un mensaje de esperanza”.

Al igual que Colosio Murrieta decía “Es la hora de la nación, es la hora de ser fuertes, es la hora de reafirmar valores que nos unen hoy es la es la hora de que México con José Antonio Meade se garantice la paz y la tranquilad a nuestros hijos y de nuestras familias”.

El precandidato a la diputación federal, señaló que “el priísmo mexiquense tiene un gran compromiso para continuar con el legado de Colosio, al honrar su memoria, si se cumple cabalmente con sus ideales, que le darán un rumbo a México”.

Finalmente, Gustavo Parra puntualizó que “en Naucalpan, en el Estado de México y en el país sigue vivo el recuerdo de un gran hombre que siempre luchó porque nuestro país tuviera un rumbo fijo, siempre en apoyar a los mexicanos. Su legado sigue más vivo que nunca”, concluyó.