El reportero Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado a balazos en su casa el miércoles por la tarde, en Veracruz. El hecho se registró en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte del estado.

Vázquez Atzin se desempeñó como corresponsal del diario La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Manejaba su propio portal de noticias.

En los últimos siete años, veintidós comunicadores, incluido Leobardo, fueron ultimados en la entidad mencionada en la que se vive una espiral de violencia.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 17 comunicadores fueron asesinados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa; y cinco en el primer año y medio de la administración del panista-perredista, Miguel Angel Yunes Linares.

En 2017, 12 periodistas fueron asesinados en México. Por cierto, ayer se cumplió un año de la muerte de la comunicadora Miroslava Breach, ocurrida en Chihuahua.

Se repitió, pues, otra historia de salvajismo en la que los representantes de los medios de comunicación pierden la vida a manos de sicarios enviados por los capos del narco o por caciques dueños de vidas y haciendas.

Como ocurre en la mayoría de los crímenes contra comunicadores, los asesinos gozarán de impunidad total. ¿Hasta cuándo se dejará de matar a periodistas?

Pobreza

Bueno, pues hay varias clases de pobreza: una es la pobreza a secas y la otra la pobreza extrema. Quiero entender que en el primer caso, las personas tienen los recursos mínimos para conseguir comida, por lo menos; y en el segundo te encuentras en condiciones paupérrimas, que carecen de recursos hasta para conseguir un vaso de agua. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dijo que México enfrenta un panorama mixto en los niveles de pobreza; “en los últimos ocho años, la pobreza extrema disminuyó; pero el número de pobres aumentó”.

De acuerdo con el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, hasta el año pasado 53.8 millones de mexicanos eran pobres. Entre los años 2008 a 2016 su número aumentó en 3.9 millones, en tanto 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema.

¿Los flamantes candidatos presidenciales sabrán que existen en condiciones de miseria millones de mexicanos? Parece que no. Y si lo saben temen hablar de la pobreza. Solo basta recordarles que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene registrados alrededor de 90 millones de electores, que podrían marcar el resultado de las elecciones.

Por cierto, ¿en qué terminaron esas “cruzadas” contra el hambre y esos programas de desarrollo social? ¿Alguien lo sabe? Porque la prueba de que no funcionaron planes, proyectos, etc., la tenemos en el incremento del número de pobres. ¿O no?

Crisis politica en Perú

Una noticia sacudió a los peruanos: la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski al cargo de presidente. El primer mandatario, un ex banquero que llegó al poder en julio de 2016, dejó la silla presidencial de Perú, presionado por acusaciones de corrupción.

Kuczynski es investigado por el Congreso peruano por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quien aceptó el manejo de negociaciones ilegales en varios países de América Latina.

Se informó que el vicepresidente Martín Vizcarra, de 55 años, tomará posesión del cargo hoy viernes.

Por otra parte, fiscales anticorrupción solicitaron a un juez una orden para impedir la salida del país de Kuczynski, mientras investigan pagos de Odebrecht a dos firmas consultoras vinculadas al mandatario citado.

Un dato curioso. La renuncia del primer mandatario se dio a casi tres semanas para que Perú sea anfitrión de la Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril.

Limpiar la corrupción del gobierno fue una de las promesas de campaña de Kuczynski.

Se desata la guerra comercial Estados Unidos-China y la situación se pone al rojo vivo. Resulta que el anaranjado Donald Trump decidió castigar al país asiático porque este se está robando la tecnología estadounidense.

EU aplicará medidas contra la inversión china y aranceles contra importaciones… El candidato priísta capitalino, Mikel Arriola, no quita el dedo del renglón y ya acusó Alejandra Barrales ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos del presunto delito de enriquecimiento ilícito y también por una supuesta defraudación fiscal por 22 millones de pesos… El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, se unió a la búsqueda de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marcos Ávalos tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, Jalisco.

