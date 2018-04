Avala AMLO diálogo de Iglesia con “narco”

Para lograr pacificación en el país

Afirma que de ganar, cambiará la estrategia anticrimen

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, se pronunció ayer miércoles en favor del diálogo con integrantes de la delincuencia organizada para poner freno a la violencia.

Luego de que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, revelara que tuvo una reunión con un líder del narco para pedirles que se detuvieran los asesinatos en la región, López Obrador también celebró que se “esté exhortando para que no haya violencia”.

“Qué bien que él se atrevió y se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie ni a candidatos ni a los ciudadanos, que no haya sufrimientos para nuestro pueblo, eso lo tenemos que hacer todos, buscar la reconciliación, la paz, la tranquilidad.

“Yo veo con buenos ojos que tanto pastores como sacerdotes y obispos de la Iglesia católica busquen también la reconciliación, el diálogo para que se garantice la paz y la tranquilidad en México”.

“No le reprocho al obispo de Chilapa que tuvo esa reunión, porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en La Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa, donde hay mucha violencia”.

“Entonces, qué bien que él se atrevió a hacer eso, que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a los ciudadanos”.

“Nosotros vamos a buscar diálogo con todos los mexicanos. Vamos a privilegiar el diálogo siempre, bajo cualquier circunstancia vamos a poner la voluntad del diálogo, la reconciliación, así respondió al preguntársele si buscaría diálogo con capos de la droga.

“Que quede claro, diálogo, reconciliación, amor y paz”, insistió.

López Obrador informó que, de ganar las elecciones, no aplicará la misma estrategia de combate al crimen, basada en le uso de la fuerza.

“Yo voy a buscar la paz, yo no quiero la guerra. No estoy por la política del uso de la fuerza para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”.

“No vamos nosotros a utilizar los mismos métodos, vamos a conseguir la paz mediante la atención a las causas que originaron la inseguridad y la violencia, con reconciliación y amor al prójimo”.

El abanderado presidencial por la coalición Morena-PES-PT, rechazó el uso de aparato de seguridad y resguardo del Estado Mayor Presidencial (EMP) y pidió a sus simpatizantes que lo apoye en los actos de campaña para no tener la necesidad de usar guardaespaldas.

Durante un mitin en la plaza principal de Monclova declaró que no usará los servicios del EMP como hoy se informó en la presentación del protocolo de seguridad para candidatos presidenciales por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No voy a usar los servicios del Estado Mayor Presidencial ni voy a andar rodeado de guardaespaldas. Aprovecho para mandar un informe a todo el país: que los ciudadanos nos ayuden en los actos para que nos abran paso, que haya orden y no tengamos que usar a guardaespaldas que a veces actúan con prepotencia y a veces golpean a la gente”, dijo.

En entrevista a medios, expresó que seguirá recorriendo el país sin necesidad de aparato de seguridad.