Yuridia regresó al Auditorio Nacional con “Primera fila”

Tras dos años de ausencia, la cantante sumará ocho shows en el Coloso de Reforma, luego de cumplir con la fecha del 11 de mayo

Asael Grande

La cantante mexicana, Yuridia, regresó al Auditorio Nacional a presentar en concierto su más reciente disco, titulado Primera fila(2017). Con sus conciertos del 7 de abril y el del próximo 11 de mayo la cantante sonorense sumará ya ocho presentaciones en dicho foro.

Presentó Primera fila, su primer disco grabado totalmente en vivo, que incluye dúos con Pepe Aguilar, Malú y Audri Nix.

La norteña, considerada una de las cantantes con mayores ventas en América Latina, abrió la primera fecha de estas presentaciones en el Coloso de Reforma. La primera vez que Yuridia brindó un concierto en el Auditorio Nacional fue en 2009, y en 2016 dio su sexto espectáculo en este recinto, para promover su álbum titulado 6(2015). Ese mismo año formó parte del elenco artístico de las Lunas del Auditorio, en las que estuvo nominada en la categoría Balada.

Ahora, con Yuridia Desierto Tour 2018, la cantante regresó con una producción renovada, en la que estuvo acompañada no sólo de músicos y coristas, sino también de un cuerpo destacado de bailarines y cambios de vestuario. En esta presentación, el público pudo escuchar lo mejor de su nuevo disco, que incluyó grandes éxitos como Ya te olvidé, Ángel e Irremediable,además de cuatro temas nuevos, entre ellos La duda, Que nadie se entere(con Audri Nix) y Respóndeme tú: “buenas noches, están listos para cantar juntos esta noche, estamos listo allá arriba, ahora quiero cantarles una canción, que es el segundo sencillo de mi último disco, muchos de ustedes ya la conocen, y algunos la van a escuchar por primera vez, esta canción es especial para mí, porque me tocó cantarla con Pepe Aguilar, quiero presentárselas esta noche, esta canción se llama‘Respóndeme tú’”, fueron las palabras de bienvenida de Yuridia, después de interpretar con su bella voz, los temas Llévame, Ahora entendí, En su lugar, ¿Qué nos pasó? e Irremediable, que fueron coreados por el público asistente, quien no dejó de aplaudir continuamente a Yuridia, quien cantó canciones de su Primera fila, álbum compuesto por 17 temas, y cuyo primer sencillo lanzado fue Amigos no por favor, que se ha colocado en los primeros lugares de popularidad y ya tiene más de 98 millones de reproducciones en YouTube/Vevo.

Otros temas que sonaron durante la noche, fueron Como yo nadie te ha amado (Bon Jovi cover), Polos opuestos, Noche de copas, Cuento, Que nadie se entere, Ya es muy tarde, Lo que son las cosas, La duda, Te equivocaste, Si quieres verme llorar, Ángel, Alguna vezy Señora. Uno de los momentos más ovacionados del concierto, fue cuando el cantante Yahir, salió de entre el público hacia el escenario, para acompañar a Yuridia a cantar El alma en pie.

Yuridia, quien saltó a la fama tras obtener en 2005 el segundo lugar en el reality show La Academia, llegó a la recta final de su recital musical con Cobarde, Habla el corazón, Otro día más sin verte, Como yo te amo / Detrás de mi ventana / Maldita primavera y encore: Ya te olvidé, Amigos no por favor.

Tras presentarse en el Auditorio Nacional, la sonorense continuará con su gira en otras plazas de la República Mexicana y en agosto llegará con su tour a Estados Unidos, donde visitará ciudades, como Chicago, San Francisco, Sacramento, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas.