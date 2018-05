“Me quiero independizar”, de Tamar Cohen

Patricia Correa

A veces, la independencia depende de un insignificante papel de baño

Después del exitoso Orfanato Lachina, Tamar Cohen, ganadora del premio Gran Angular México, por la novela juvenil El año terrible, platicó con el periodista Asael Grande, de DIARIO IMAGEN, sobre su reciente libro Me quiero independizar (Alfaguara Juvenil), una historia en la que Tavo no se entiende con su papá, nada que ver con él en gustos, ni con su mamá yogui, siempre en la nube rosa del optimismo. Así que escribe su lista de motivos para emanciparse y hacer lo que le plazca, oír música a todo volumen y comer cuanto pan con mantequilla se le antoje, tirando migajas, sin que las obsesiones de limpieza y alimentación orgánica de su casa se interpongan en su camino a la libertad: “me siento emocionada, muy contenta por mi nuevo libro, Me quiero independizar, es un tema para chavos un poco más grandes, y es una historia que está inspirada en mi hijo pequeño, que es el que se quería independizar cuando tenía doce años, ya se quería salir de la casa, conseguirse un departamento, y bueno, de tantas veces que lo repitió, quise sacar una historia de eso, y la verdad es que los dos protagonistas de la novela, Tavo, y el Tuerzo (su mejor amigo), son personajes muy entrañables, tienen una amistad muy peculiar porque nadie se lleva con ellos en la escuela, porque no les gusta el futbol, más que de rocanrol, y se fue dando esta historia de manera muy natural, de la misma forma en que los personajes fueron evolucionando, y también me encariñé mucho con ellos”.

Junto con su mejor amigo, el Tuerzo, Tavo vive divertidas peripecias para conseguirse un trabajo y pagar la renta de su primer departamento. Nada fácil, pues se topan con incómodos detalles operativos, como el mastodonte de su hermano Daniel, las trastadas de su archienemigo Antonio, las costumbres raras de su maestra de español y la extraña enfermedad de un tío que podría convertir su sueño en realidad. En esa faena aprenderá inesperadas lecciones de vida junto a su banda favorita y una pandilla de pintorescos personajes.

Respecto al contexto de su novela, Tamar Cohen agregó: “cuando era joven me gustaba la música de Botellita de Jerez, y la bailaba en las fiestas, por eso, aparecen en la novela, y puse muchos datos de los años 80, los cafés, los audífonos, el walkman, y aparecen más grupos musicales, o Rockdrigo, que murió en el temblor de 1985, y Molotov, todo eso le dio un marco teórico a la novela; la novela está basada en las cosas que veía cuando era más pequeña, aparecen los Simpson, algo muy típico de mi casa, sobre todo los capítulos donde salen detalles de los 80’s, para mí, como persona y escritora, la música y los 80, siempre han sido muy importantes; mis libros no tienen un mensaje como tal que quiera dar, me gusta pensar que mis libros fomentan el amor por la lectura, y la literatura, pero también divertirse”.

