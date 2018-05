Critican a López Dóriga y a la serie “Tercer Grado” porque se les fue “vivo” López Obrador

Reanudó emisión la semana pasada

SR. JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA

P R E S E N T E.

Sr. López Dóriga:

Con mucho respeto, pero también con mucha indignación y coraje, me estoy dirigiendo a usted, para hacerle algunos comentarios sobre el programa que transmitieron el pasado 3 de mayo a las 23:00 horas por el canal de las estrellas, con título “Tercer Grado”.

Mucha gente, al igual que yo, esperábamos este programa con gran interés, ya que su invitado era el candidato a la Presidencia de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

En lo personal, me parecía muy interesante, porque era una magnífica oportunidad para hacerle a esta persona, preguntas inteligentes acerca de sus propuestas, que en mi opinión, me parecen descabelladas, pretensiosas e inviables.

Ustedes, Sr. López Dóriga, tuvieron en ese programa, esa magnífica oportunidad. Oportunidad, que muchos mexicanos hubiéramos querido tener, para preguntarle al Sr. López Obrador, debatir, discutir y decirle lo que realmente pensamos, y en lo que también muchos no estamos de acuerdo.

Y nos desvelamos para NADA…

Es el peor programa que he visto. Ustedes, los panelistas, parecían niños desorientados, lo dejaron divagar en su discurso. Un discurso por demás repetitivo, escaso de ideas, y las pocas que hubo, totalmente absurdas, y ninguno de ustedes, Sr. López Dóriga, lo interrumpía, sólo se escuchaba que querían hacerlo, pero nadie se atrevió… El Sr. Leopoldo Gómez, moderador, sólo habló para decir que se iban a cortes… Trataron al candidato, como si ya fuera presidente. Y NO LO ES… y en mi humilde opinión, por el bien de México, de nuestros hijos y nietos, deseo de todo corazón que no lo sea.

Denis M. hizo dos o tres comentarios sobre la amnistía (otra idea absurda), la cual no fue ni remotamente contestada, después le preguntó sobre el aeropuerto, y el candidato dijo otra idiotez, como hacer dos pistas en Santa Lucía; por Dios, de verdad, nadie de ustedes le pudo decir que eso era totalmente absurdo y tonto… ¿nadie? De ahí en fuera, no volvió a comentar ella nada hasta el final… Carlos Loret le preguntó de las personas con la que se está rodeando, y también respondió que ya no son corruptos, que ya se arrepintieron, que ya son buenos, y ninguno de los seis que estaban ahí, le corrigieron o debatieron nada…

Usted, empezó bien, diciéndole lo de los empresarios, pero nuevamente, le ganó el Sr. López O., contestando otra de sus tantas mentiras e idioteces. Y usted, señor López Dóriga, con la trayectoria que tiene como periodista, sólo reculó, y no volvió a decir nada más.

Los demás hicieron preguntas que obviamente tampoco contestó, y el candidato siguió divagando en su ya tan escuchado discursito, de que él fue jefe de Gobierno, bla, bla, bla… con el objeto de hacer tiempo para que terminara el programa…

UN INSULTO A LA INTELIGENCIA DE LOS MEXICANOS…. SEÑOR LÓPEZ DÓRIGA… ese fue el programa que ustedes presentaron, y que lo estuvieron anunciando con tanto “bombo y platillo”. Y para colmo, siendo un programa grabado, ¿por qué no lo vieron antes de pasarlo, y así verse las caras que tenían?.. ¡todos!.. ¿cómo se atrevieron a pasarlo?.. por qué nos insultan de esa forma, no somos tontos, ni tarados…

Yo soy la voz de un grupo de personas, que formamos y pertenecemos a un Círculo Literario desde hace más de 30 años, que somos profesionistas, que leemos y pensamos… y que, como muchos mexicanos, queremos lo mejor para nuestro país.

Repito, perdieron y perdimos una gran oportunidad para obligar a este candidato a responder, el porqué habla de honestidad, cuando ha vivido del erario por muchísimos años, habla de nepotismo, cuando tiene a toda su familia cobrando del mismo dinero del erario, habla de corrupción, cuando él se ha rodeado de gente de lo más corrupta… habla de la mafia del poder, cuando él ha sido parte de esa mafia, viviendo del dinero de otros… en fin, una tristeza, que tanto Televisa, como ustedes periodistas, se hayan prestado, en silencio, a tan ridícula exposición de un candidato tan enfermo, que asegura que los que no votemos por él “somos corruptos”…

Y por último, le pregunto, ¿cómo se van a comportar ustedes los panelistas con los demás candidatos? ¿Van a dejarlos hablar sin interrupciones? ¿No les van a hacer preguntas? ¿Los van a tratar como si ya cada uno fuera el Presidente? Piénsenlo…

Atentamente.

Círculo Literario A.C.

Maricarmen De la Mora, Cecilia Barroso, Sara del Carmen Caffarel, Martha Fernández, Rosa Ma. Flores, Adriana Hernández, Lourdes Iturralde, Consuelo Madariaga, Delia Pellón, Cristina Pliego, Guadalupe Ramírez, Tere Reyes, Maribel Salazar, Gabriela Pliego.