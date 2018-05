“La casa de las flores” llega a Netflix con talento mexicano

La serie, estelarizada por Verónica Castro, Aislinn Derbez y Cecilia Suárez se estrenará el 10 de agosto

Netflix, el principal servicio de entretenimiento por Internet en el mundo, anunció que la anticipada serie original, La casa de las flores, creada y dirigida por Manolo Caro, se estrenará el 10 de agosto. La serie de humor negro, próxima a estrenarse, contará con 13 episodios de 30 minutos y estará disponible para los miembros de Netflix en todo el mundo.

El estilo de Manolo Caro para crear personajes fuera de lo común, inspiró a Verónica Castro (Los ricos también lloran, Rosa salvaje) a desarrollar una interpretación nunca antes vista en su carrera artística. A ella se le suman las actuaciones estelares de Aislinn Derbez (A la mala, Win it all) y Cecilia Suárez (Capadocia, La vida inmoral de la pareja ideal), logrando una combinación perfecta y a la vez desafiante para esta historia, donde nada es lo que parece.

El elenco de La casa de las floresincluye a Paco León (Kiki, Aída), Darío Yazbek (Daniel y Ana, Los paisajes), Juan Pablo Medina (La vida inmoral de la pareja ideal, Amor de mis amores), Sawandi Wilson (Faith Under Fire, Law and Order), David Otrosky (Mujeres asesinas, Como agua para chocolate), Francisco de la Reguera (Cuando los hijos regresan, Niño Santo), Natasha Dupeyrón (La vida inmoral de la pareja ideal, Treintona soltera y fantástica), Arturo Ríos (Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Y tu mamá también), Claudette Maillé (Como agua para chocolate, Gente bien), Lucas Velásquez (Mentir para vivir, Mujeres asesinas), Sheryl Rubio (Somos tú y yo, Guerra de ídolos), Sofía Sisniega (Club de cuervos, Gossip Girl: Acapulco), Luis de la Rosa (While the Wolf’s Away, Luis Miguel La serie), entre otros.

La casa de las floresse desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca se da cuenta que su amante de mucho tiempo ha muerto de manera repentina y decide llevar a sus hijos a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que eso pueda ser.

Los productores ejecutivos de la serie son Rafael Ley, Stacy Perskie, María José Córdova, Mariana Arredondo y Manolo Caro de Noc Noc Cinema. La obra es producida por Carlos Taibo y escrita por Monika Revilla, Mara Vargas, Gabriel Nuncio y Manolo Caro. La serie verá su estreno el próximo 10 de agosto a través Netflix, que es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo, presente en más de 190 países. 125 millones de personas disfrutan más de 140 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y series originales de Netflix.