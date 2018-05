Editorial Planeta, con excelentes opciones para regalar a mamá

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Lo mejor eres tú”, de Jaione Yabar

Nada será imperfecto si lo haces con amor

“Lo mejor eres tú”: historia de un fenómeno viral, es uno de los titulares que hizo eco en innumerables periódicos y revistas. La frase fue tomada de un manifiesto que subí en mi página de Facebook, sobre lo que sí importa y lo que no, a la hora de criar a tu bebé. La idea nació uno de esos días en que vuelves a escuchar por enésima vez cómo alguien critica a una madre por hacer las cosas con su bebé de una manera y no de otra. Minutos después de publicarla, había sido compartida miles de veces. Las mamás me daban las gracias «por hacer público algo que tantas madres pensamos, pero que no nos atrevemos a decir o no encontramos las palabras con las que expresarlo». Esa misma fuerza que me hizo escribir el manifiesto es la que inspira este libro. Así que, querida mamá, espero que al leer estos capítulos te quede clarísima una cosa: “LO MEJOR ERES TÚ”.

“La magia del silencio”, de Kankyo Tannier

Escucha tu interior y sana tu relación con el exterior

«Este libro está escrito para todos aquellos que alguna vez han dicho “no puedo más” o “me falta el aire” en esta época llena de tensiones, en la que todo va demasiado rápido y en la que no cabe la opción de parar», KANKYO TANNIER.

Desbordados por la falta de tiempo, por la sobreinformación y por una vida profesional y personal que a menudo nos exige más de lo que podemos dar, a veces explotamos y nos sentimos perdidos, cansados y hartos de todo. ¿Y si la solución fuera la magia del silencio? Kankyo Tannier, la autora de este libro, es monja budista laica y practica el silencio desde hace varios años en una idílica cabaña en los bosques de Alsacia, en plena conexión con la naturaleza y los animales. Kankyo parte de esa extraordinaria experiencia, nos enseña a incorporar la magia del silencio (espiritual y físico) en nuestro día a día y nos ayuda a mejorar nuestro estado interior, sin necesidad de cambiar nuestra vida. A través de ejercicios sencillos y prácticos, este libro nos conducirá por la senda del silencio y de la felicidad: el silencio de palabras, para poder captar realmente lo que sucede a nuestro alrededor; el silencio visual, para que nuestra mirada sepa prescindir de sobreinformación inútil, y el silencio corporal, para aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice.

“A qué volver”, de Mónica Lavín | Tusquets

La faceta más enigmática de Mónica Lavín. Una revelación de la complejidad sobre las emociones humanas

El cuento es ese lugar donde se vuelven posibles los deseos misteriosos y sensuales de un escritor. En esta antología personal, Mónica Lavín hace un inventario de todas esas historias que nacieron a la par de una novela, en medio de una conversación, con la intención de suspender por un instante la vida para acercarse mejor y observar con cuidado a esos seres que tienen el corazón roto o llevan su soledad a cuestas. El día a día se vuelve tedioso, pero al mismo tiempo posee una cálida extrañeza que se torna familiar para el lector de estos relatos, tan llenos de emociones que se leen casi a escondidas de uno mismo, para revelar con sigilo los deseos del corazón humano. «El cuento debe punzar, debe tener esa malicia de ojo morado», ese ha sido el impulso que ha motivado a Mónica Lavín a revelar una de sus facetas más enigmáticas, aquella que no teme al afecto y al poder de las palabras.

