Estela Núñez se retira con 52 años de carrera

La cantante ofrecerá una serie de conciertos rumbo a su despedida definitiva de los escenarios el 22 de noviembre

Arturo Arellano

Estela Núñez es responsable de múltiples éxitos a lo largo de 52 años de carrera, ha pisado todo tipo de escenarios y con una trayectoria llena de triunfos ha decidido que es momento de retirarse para descansar y dedicarle tiempo a su familia y nietos. Es por ello que ofrecerá una serie de conciertos rumbo al 22 de noviembre, fecha que ha fijado como su despedida definitiva de los escenarios. El primero se dará este 12 de mayo en el salón La Maraka, donde celebrará el Día de las Madres, en compañía de la Sonora Santanera.

Con una decisión firme y definitiva, Estela Núñez ofreció una conferencia de prensa, en la que dio a conocer la noticia. “Sí es cierto que me retiro a finales de año, creo que es importante cerrar ciclos y yo ya culminé lo que tenía que hacer en este medio. Estoy en un buen momento, porque aún puedo hacerlo y tengo facultades, me quiero retirar bien, que me recuerden, con buena salud. Además de otras razones personales, esto es el motivo de mi retiro”.

Destaca que si bien no hará gira de despedida, sí dará varios conciertos antes de su retiro definitivo, que pretende “Ya sea en el Teatro Metropólitan o en el Auditorio Nacional, pero quiero ofrecer un espectáculo grande, abarcando todos los géneros que he grabado a lo largo de mi carrera y todos los éxitos. Se está viendo también si se hace un homenaje, pero no es algo seguro”.

Fijó el 22 de noviembre como fecha para su retiro definitivo, “Para ser exactos, porque ese día cumplo 52 años de carrera, me parece que la fecha de mi debut debe ser también la de mi retiro. Me voy satisfecha, tuve grandes emociones, regalos y también dificultades, porque se anteponen unas cosas de otras. Sin embargo, creo que mi carrera se hizo bien. Fue difícil tomar la decisión, pero es la más correcta, ya cumplí con mi carrera profesional y como madre, así que quiero disfrutar de mi familia, mis nietos, cosas que no pude hacer antes por mi trabajo”.

Sobre el show del 12 de mayo en La Maraka adelantó que “Cada quien hace su show, primer estará la Sonora Santanera y después yo estaré con mi grupo y mariachi, por una hora y media. Dependiendo también de lo que pida el público y como se vayan dando las cosas. Estaré recordando un poco mi carrera de casi 52 años, tengo una lista de canciones, luego las voy variando, pero a final de cuentas canto las que me piden. El público a veces pide las que no están en el repertorio y yo se las canto, porque todas de alguna manera han formado parte de algo en mi vida, que aunque no las haya escrito otra persona, yo las siento como mías”, concluyó.