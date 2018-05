Anaya llama a respetar resultados electorales

Pide al Presidente no intervenir en proceso

Exhorta a que todos los actores se conduzcan con civilidad

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, llamó a respetar el resultado de la elección el 1 de julio, más allá de la diferencia en el número de votos, y a dirimir cualquier inconformidad en las instancias correspondientes.

Durante los festejos con motivo del Día de las Madres, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano llamó a que todos los actores se conduzcan con civilidad.

“Que en este clima de libertad, la gente pueda salir a votar y todos respetemos el resultado electoral; así debe de ser en una democracia”, expresó.“Primero, el llamado a que se respete el resultado electoral. La gente va a decidir en absoluta libertad, así debe de ser 1 de julio y más allá del cuál es la diferencia en el número de votos, se debe respetar el resultado”, señaló el aspirante presidencial.

Acompañado por la candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales y de su esposa Carolina Martínez, ofreció el impulso a “una auténtica revolución de participación de mujeres en el gobierno”.

En un acto en el que el mariachi interpretó las tradicionales “Mañanitas”, y en el que Anaya Cortés repartió abrazos entre muchas de las mamás presentes, el candidato enfatizó que con las mujeres el gobierno de la coalición Por México al Frente cambiará al país.

“La política se trata de servir a los demás, no de servirnos (…) Yo quiero ser el presidente de México para lograr ese cambio profundo y esa transformación que hoy nuestro país necesita. Ese México que soñamos, está muy cerca, faltan sólo 53 días para la elección”.

En presencia de liderazgos y candidatos locales, Ricardo Anaya enfatizó que él viene de una familia muy “entrona”, en la que la igualdad siempre ha sido la norma, por lo que nadie le cuenta lo que es una mujer trabajando.

“A la mujer que me dio la vida, que me dio su amor, que me dio su cariño, que se desveló, que trabajó, que luchó, que me educó, que me corrigió, que me abrazó, que me besó, que me consoló. Quiero desde aquí mandarle un abrazo muy cariñoso a mi mamá y, con mi mamá, a todas las mamás de México”.

Cuestionado sobre las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, que el miércoles llamó a votar con la razón y no con la víscera, Anaya Cortés dijo que todas las administraciones deben ser respetuosas del proceso.

“El llamado es a que el gobierno no intervenga en el proceso electoral, a que se respete la ley, a que no se utilicen recursos públicos y a que, en ese clima de libertad, la gente pueda votar y que todos respetemos el resultado electoral”.

Sin embargo, Anaya agradeció al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien ayer se declaró listo para operar una alianza de gobernadores del PRI y del PAN, para apoyar al segundo lugar en las encuestas, y cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador.

“Yo le agradezco mucho a Pancho Domínguez, es Gobernador de mi Estado, por quien tengo aprecio y respeto”, dijo.

Envía un enorme abrazo a las mamás mexicanas

Anaya Cortés felicitó y envió un enorme abrazo a todas las mexicanas con motivo del Día de las Madres.

“A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadres”, informó a través de su cuenta de Twitter @RicardoAnaya en la que compartió un video de 40 segundos de duración y mediante el cual también envía felicitaciones a su mamá.

“Hoy quiero agradecer a mi mamá que siempre me cuidó. Como todas las mamás, siempre era la primera en levantarse y la última en dormir”, añadió el panista.

“Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad. No se cansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos”, indicó.

Anaya Cortés dijo que con valor y con alegría, las mamás alimentan los valores “y nos corrigen, nos enseñan a ser buenos. Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer de México un mejor país para todos”.

El video incluye un collage de fotografías de cuando era menor de edad acompañado de su mamá, otras con su esposa e hijos y unas terceras de madres mexicanas sonrientes, y concluye el material con una frase escrita: Anaya Presidente.