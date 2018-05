La Filarmónica de las Artes rindió homenaje sinfónico a Juan Gabriel

El Centro Universitario Cultural ofreció un programa con arreglos de los éxitos del Divo de Juárez, que pusieron a cantar y bailar al público

Asael Grande

Por segunda ocasión, Juan Gabriel fue recordado por la Filarmónica de las Artes, con dos un conciertos en el Centro Universitario Cultural, donde se ofreció un programa con arreglos que pusieron a cantar y bailar a todo el público. Estos fueron parte de los Conciertos Familiares que la Filarmónica ofrece año con año. Se repitió el que se realizó hace dos años, que incluyeron un repertorio muy conocido del compositor, algunos de los temas clásicos que gustan a todos.

A casi dos años de la muerte de Juan Gabriel, uno de los cantautores más emblemáticos de México, fue recordado una vez más en el Auditorio Fra. Angélico del Centro Universitario Cultural: “escogimos este concierto, casualmente coincidió con lo del Día de las Madres, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, entre diversos repertorios, tango, salsa, y Juan Gabriel, y el Divo de Juárezarrasó, y por eso decidimos repetirlo, ya teníamos dos años que no lo hacíamos, a mí me encanta esta música, es padre dirigir este tipo de espectáculos, porque sales un poco de la rutina de lo que es la música clásica, me siento contento; en este segundo homenaje se quitaron cosas, se agregaron otras, hay nuevos arreglos, más repertorio, se quitó el mariachi, se oye un tinte de un conjunto popular dentro de la orquesta, tenemos músicos que tocaban con Juan Gabriel, es un privilegio compartir con ellos el escenario, son dos horas de música”, comentó Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Orquesta Filarmónica de las Artes.

Por su parte, Yoli Moreno, baterista de la agrupación Mystica Girls, quien participó en el homenaje orquestal a Juan Gabriel, agregó: “hemos estado trabajando con la Filarmónica de las Artes, primero con música de Metallica, después en un tributo a Iron Maiden, este año será a GN’R, y ahora hacer este evento de Juan Gabriel me hace estar muy feliz, porque, a pesar de que mi especialidad es más el metal y el rock, este tipo de música de Juan Gabriel es muy rica, somos muy afortunados como mexicanos de tener este acervo musical, estoy encantada de estar con la Filarmónica de las Artes; creo que la parte más interesante aquí es que hay que matizar mucho, estoy acostumbrada a tocar muy fuerte, y estar en mucho movimiento mientras toco, entonces con la música de Juan Gabriel, hay que tomar en cuenta que, por la naturaleza misma del género, hay que tener cuidado de no opacar a los otros instrumentos, entonces, como músico estoy creciendo muchísimo, se crece mucho en este tipo de eventos”.

La Filarmónica de las Artes fue de las primeras agrupaciones de su género y la única en publicar condolencias por la pérdida del compositor mexicano Alberto Aguilera Valades (México, 1950–EU, 2016). Se trató de un concierto a su altura, hecho por músicos y cantantes mexicanos, quienes en más de una ocasión cantaron y tocaron las canciones del Divo de Juárez, y este homenaje tuvo arreglos inspirados en sus conciertos, en los cuales ha habido orquesta sinfónica, se trató de una celebración por haber tenido a un genio tan destacado como lo fue Juan Gabriel, el Gran Divo de Juárez.