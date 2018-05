Ganó la descalificación

Ángel Soriano

Aun cuando encuestadoras, militantes y simpatizantes de los cuatro candidatos presidenciales dan su versión y calificación a su respectivo “gallo”, lo cierto es que la descalificación y el desconocimiento del país y de sus problemas y a pesar de que poseemos vastos recursos naturales y humanos, carecemos de un líder, o líderes, con capacidad para transformar esa riqueza en beneficio de sus habitantes. Salió un libro con “Las mentiras de Anaya” y se desmintió ya la versión que dio durante el debate del caso de una mujer indocumentada deportada de los EU, caso que ocurrió hace varios meses y que el abanderado de la coalición “Por México al Frente”, presentó como nuevo.

Jaime Rodríguez (a) “El Bronco” dijo que durante el debate exhibió “como manipulable” al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador que hacerlo ir a darle un abrazo al priísta José Antonio Meade y, en esas condiciones, no puede ser presidente una persona que se diga inducir por otra, sin la menor reflexión, en tanto que el mismo aspirante regio quedó descalificado al poner a su señora madre como heroína por encima de Juárez, Villa y Zapata.

En cuanto al priísta Meade, le llueve en su milpita al dejarse asesorar por alguien que le aconsejó irse contra la comandante Nestora Salgado, ya exonerada de los cargos de secuestradora por tres jueces. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García dijo que los electores tienen derecho a conocer la vida íntegra de los candidatos y los candidatos tienen la obligación de mostrarles su vida de manera transparente a los electores.

TURBULENCIAS

Puebla: fortunas inmobiliarias

La campaña electoral en Puebla se centra en el debate de quien posee mayor riqueza inmobiliaria. Al priísta y ex rector de la BUAP, Enrique Doger, el líder estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, le atribuye propiedades por 200 mdp distribuidas entre ex esposas, concubinas, hijos y parientes, en tanto que al morenista Miguel Barbosa se le adjudica la adquisición de la residencia del ex presidente Miguel de la Madrid, en Coyoacán en la CDMX, por más de 30 mdp; a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo se le calculan propiedades por más de 100 mdp…Por cierto el Instituto Estatal Electoral de Puebla salió en defensa de la ex primera dama al considerar que Barbosa incurre en violencia de género y misoginia al llamarla “sucesora del ex gobernador Rafael Moreno Valle”…En tanto el gobernador Tony Gali recibirá el Doctorado Honoris Causa este jueves 24 en el auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, en San Lázaro, por la Asociación Nacional de Locutores que lidera la profesora Rosalía Braum…El alcalde de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, después de resolver exitosamente el problema de la acumulación de basura por el paro de los trabajadores del sindicato “Tres de Marzo”, develó la placa alusiva que da el nombre de “Rubén Vasconcelos Beltrán” al callejón y andador turístico que forman las escaleras del cerro Del Fortín, paso obligado y lúdico de miles de oaxaqueños que suben a presenciar la Guelaguetza, a partir de la calle de Crespo, cruzando el colonial barrio de Xochimilco. Merecido homenaje al maestro Vasconcelos Beltrán, uno de los pocos valiosos oaxaqueños que se esmeraron por conservar la belleza de la ciudad capital, hoy agredida por la barbarie…

