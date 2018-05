Salarios dignos ¡hasta el 2078!, dice OIT

Índice político

Francisco Rodríguez

Por si algo le faltara al optimismo tricolor en campaña electoral bajo la batuta del grupo de los tres chiflados, Peña -Videgaray-Meade, los cables mundiales repiten intermitentemente la última joya de la Organización Internacional del Trabajo: “la equidad laboral en México se logrará pronto en ese país, en el año 2078”.

Como se ve, las expectativas sobre el futuro cercano ya no existen para México. La estocada de la OIT es marca Drácula. Un obsequio de la comunidad laboral para quienes reformaron la Constitución para entronizar el trabajo outsourcing, fuera de toda normatividad y prestaciones, encadenando a los empleados a empresas fantasmales de servicios, sin una pizca de responsabilidad laboral. Para los que, apenas, se negaron a subir el monto del salario mínimo míseros 50 centavos de dólar.

Para quienes aportaron al mundo su colaboración, mandando a Carstens, el protagonista de la tragedia obrera como el jefe visible del Banco de Basilea, la última carcajada de la cumbancha, sacrificando cualquier expectativa de salarios al acomodo de los indicadores macroeconómicos simpáticos a los patrones, de siempre, desde que lo criaron como mensajero.

Para quienes reformaron la Constitución para derrumbar al máximo nivel federal la posibilidad de asociación colectiva y sindical de los trabajadores mexicanos. Para quienes mandan a los administradores de personal a firmar las condiciones de las luchas obreras en los contratos colectivos de trabajo, acabando con cualquier vestigio social de la Constitución de Querétaro.

Para quienes demolieron todos los sindicatos nacionales de industria, de los cuales no queda uno solo en pie, ¡vamos!, ni para celebrar un deslucido Día del Trabajo. Para quienes destrozaron las organizaciones y confederaciones del trabajo, reduciéndolas a ventanillas de cooptación de votos y agachados frente a cualquier pringado itamita.

O como la masa a la mano para justificar todo tipo de créditos atados, obtenidos por los líderes gracias a sus firmas adjuntas, prestas para carne de cañón de los negocios institucionales de los mártires del acarreo. Todo, en materia de vivienda, consumo, turismo, desarrollos habitacionales, espectros de la descomposición nacional.

La estocada, para quienes han “walmartizado” la relación laboral, para quienes han sustituido los sindicatos nacionales por organismos gremiales trasnacionales, como ya ha sucedido en empresas, bancos, aeropuertos y hasta partidos políticos. Meter la ideología yanqui hasta en la cocina, sentar al elefante en la sala.

Negocios, organizaciones, precios bajos, transacciones, a costillas de los trabajadores mexicanos y sus familias. Pero no nos preocupemos, la equidad laboral llegará ¡en sesenta años!, un soplido de borracho, un ladrido de perro de rancho, de esos que amarran en las fiestas y sueltan en las camorras.

Como todos los paniaguados siguen el ejemplo del que dizque manda en Los Pinos, hasta las prestaciones de vivienda digna en el Ejército se convierten en letras de cambio. El terreno de Santa Fe, de cientos de hectáreas, pegado al campo militar de los horrores, un vasto pulmón de oxígeno para esta ciudad…… será convertido en exclusivo club residencial por los entorchados de turno, al servicio de la proyectada masacre electoral que señala la pavorosa Ley de Seguridad Interior, redactada y copiada del Pentágono desde las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Sales.

Un proyectado negocio monumental que reportará varios miles de millones de dólares a los bolsillos de constructores paraestatales y mandarines de casaca y borlas, como pago de una lealtad armada que despliega el sistema contra la seguridad y la convivencia pacífica de los mexicanos. Por ahí se llega también al gorilato.

Mientras los Juanes, acarreados cada vez que llega el insoportable Día del Ejército, se someten a Peña Nieto, escuchando las promesas de campaña, soportando los aumentos decimales correspondientes al salario, mientras homenajean en el terreno de prácticas a los enviados cumbres del gabacho en los Comandos Norte y Sur de Seguridad Nacional. ¡Hágame usted el refabrón cavor!

La burla, el escarnio del presidencialismo agotado sobre las proverbiales conquistas de los trabajadores. La fuerza sindical de la CTM, descansando sobre la base de sindicatos outsourcing de servicios, maquillaje de por medio, del atribulado sindicato nacional del ramo que jefatura Polito Rodríguez, el zar de la materia, única fuerza viva del cetemismo organizado, de una confederación fantasma, reducida a pivote del desfogue.

Sindicato nacional de empresas de servicio que tiene sus bases sociales en los explotados trabajadores free lance de distribuidoras gaseras y gasolineras que viven de propinas. Empresas que, por su parte, engordan los bolsillos de Carlos Romero Deschamps, zar del trabajo amordazado, líder absoluto del sistema nacional de distribución de combustibles.

Arrendador infame de los ductos y canales de distribución geográfica de todos los combustibles, patriarca de huachicoleros, dueño de la cadena de pipas que trasladan los veneros de la subsistencia, monopolista de las plazas petroleras de trabajo en peligro de extinción, subsidiario de Odebrecht, la intocable, la que produjo unos de los hígados más grandes del sistema: la triada del embute: Lozoya – Videgaray – Peña Nieto.

También ahí los hidalguenses ilustres: el flamante candidato a senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, junto con su compadre Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, armando desde ahora los colectivos outsourcings que administrarán la abundancia de los próximos noventa y nueve años…… sobre las concesiones de todas las termoeléctricas que piensen instalar en el nuevo siglo sobre los terrenos hacinados del Valle de México, pasando sobre todas las cabezas, todas las proporciones, todas las dignidades habidas y por haber, en estas setecientas mil hectáreas de superficie dañada y escarnecida.

Por eso, el pueblo anda en busca de un adalid, cuya única función sea ganar la elección presidencial e impartir justicia a secas para todos los traidores, del penacho y la picudez que sean. Quien lo pueda hacer, tendrá nuestra confianza y obediencia. Quien no, mejor que se retire.

Con estos, ¿para qué necesitamos más polkos?

¿Qué no han sido demasiados los que nos han traicionado? ¿Queremos la equidad laboral hasta dentro de sesenta años?

¿Y todavía necesitamos pensar por quién votar el uno de julio?

Índice Flamígero: Muy pocas veces he estado de acuerdo con el estilo y el contenido de los escritos del periodista Ricardo Alemán, quien tras un polémico retweet fue despedido de varios medios en los que colaboraba. Hace dos noches, empero, fue reinstalado en el Canal 11 del IPN que depende de la SEP, seguramente bajo el argumento esgrimido por los peñistas de que, prácticamente, ya es el único que los defiende. De cualquier forma, enhorabuena Ricardo. + + + Ha escalado la pugna entre el candidato del TEPJF, Jaime Rodríguez Calderón —más conocido por su apodo— y el comunicador Joaquín López-Dóriga Velázquez. Ahora el dizque “independiente” hace señalamientos de corrupción que, por supuesto, debe probar. Ya fue apercibido por el periodista de que lo demandará por la vía penal. “ Una vez más mientes @JaimeRdzNL Eres un miserable” y “ Después de leer la infamia de @JaimeRdzNL le emplazo a que proceda legalmente en mi contra como lo voy a hacer yo en la suya”, fueron los mensajes que el conductor de radio y televisión colocó en la red social del pájaro azul. + + + No debe perderse la más reciente emisión de Reporte 10, programa en MXN Televisión que conduzco, donde la secretaria general del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, hace un detallado análisis de la situación por la que atraviesa el periodismo en nuestro país. He aquí la liga del programa: http://indicepolitico.com/reporte-10-celeste-saenz-de-miera-secretaria-general-del-club-de-periodistas/ + + + Alrededor de mil 600 bomberos llevaban dos horas afuera de la Asamblea Legislativa del DF, cuando el candidato a diputado local por la coalición la CDMX al Frente y ex líder los bomberos, Ismael Figueroa, les gritó a sus compañeros “allí está el del Big Data, es un vendido” y alrededor de 20 bomberos se lanzaron a golpearlo, lo tiraron al piso y lo siguieron golpeando, y el periodista grabó toda la agresión. Otro de sus colegas trató de defenderlo, pero le tiraron el celular de un golpe, y cuando trató de recogerlo del piso lo empezaron a golpear, y los dos entraron al interior de la ALDF como pudieron.

