Danny Rey celebra con “Tequila, limón y sal”

El cantante mexicano ofrece un nuevo sencillo lleno de ritmo, fiesta y pasión

Arturo Arellano

Nacido en Guadalajara, Danny Rey comenzó su carrera artística a muy temprana edad, participando en programas de televisión como “DXC”, “De por cuates” y la telenovela “Camaleones”. Su debut en solitario fue con “Todo para olvidar” ft. Dyland, producido por Sebastián J., quien ha sido nominado para varios Grammys y que ha trabajado con Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Anahí, Laura Pausini y Demi Lovato. Ahora, Danny se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Tequila, limón y sal”, con el que de nueva cuenta llama la atención en plataformas digitales, donde ya acumula miles de reproducciones.

Emocionado de la recepción de la gente ante su trabajo, Danny concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que de entrada dijo: “Estoy feliz por este sencillo que acabo de sacar, lo compuse en coautoría con el productor. La reacción de la gente es maravillosa, es una fusión de reggae, que va pasando por varios géneros hasta la batucada, la grabamos en diferentes estudios, la voz, los instrumentos y la mezcla. No fue un trabajo en solitario, quería meter todo en una sola canción, es un experimento de lo que me gusta interpretar y el mensaje que quería dar”.

Refiere que éste podría ser la punta de lanza para un disco nuevo: “Tengo muchas melodías, 13 ya listas y lo que haré será sacar una por una, cada canción trata un tema y estilo diferente, claro con mi escencia, que es el pop que me mueve muchísimo, aunque haya urbano, cumbia, sonidos latinos, africanos, pero siempre con la base del pop. La ventaja es que ahora ya no es una exigencia tener que hacer un disco conceptual, puedes involucrarte dentro de muchos géneros. Quiza más tarde luego de haber sacado los sencillo, haga un compilado de todos en un disco”.

“De las cosas más importantes para escribir, son el amor y el desamor, el primer sencillo es desamor. Creo que son los elementos perfectos para escribir una canción, sin embrgo, tambíen me gusta escuchar historias y plasmarlas en mi música.

Compongo y canto desde muy chiquito, desde los 10 años de edad, creo que los individuos somos diferentes y yo no hago las cosas por competencia, sino porque me gusta, es algo honesto, no descubro el hilo negro, hago lo que amo y la gente se está identificando.

“Sé que el urbano está en tendencia, por ello también le puse ese toque de urbano al sencillo pero sin perder mi escencia. Me gusta el reggaetón, reggae, rock, baladas. Bandas como Gondwana, por ejemplo son una gran influencia, pero al final lo que estoy haciendo es diferente, cuando me escucho sé que es otro estilo”. En tanto de los shows en vivo, aunque aún no hay fechas en puerta describe: “Siempre voy rodeado de músicos, bailarines, me encanta darles su peso en el escenario. Tengo planes, estaremos de promoción en televisión y radio, para después poder llegar ya a los escenarios”, concluyó.