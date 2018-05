El samurái guitarrista, Miyavi, enloquecerá al Auditorio Blackberry

El astro del rock japonés cantará el 31 de mayo en la CDMX sus éxitos “Flashback”, “Dancing with my fingers”, “Pink spider”, “Fire bird” y más

Miyavi, uno de los artistas más destacados de la escena musical de rock nipona, estará de vuelta en la Ciudad de México.

Luego de casi tres años de su última visita a nuestro país, el creador de temas como “Live to die another day” y “The others”, hará una parada de su “Day2 World Tour 2018” en el escenario del Auditorio BlackBerry. La cita para esta energética velada será el jueves 31 de mayo.

Por ahora, el artista se encuentra girando por territorio europeo, donde lugar que pisa, en automático, cuelga el letrero de “localidades agotadas”. El también actor y activista de los derechos humanos, es reconocido en todo el mundo por su estilo poco convencional de tocar la guitarra, “slap style”.

Recientemente, el cantante japonés lanzó el video del tema “Long nights” en versión mix, donde realizó un dueto con la afamada rapera afgana, Sonita Alizadeh. Esta canción es parte de su disco “Fire bird” y fue una de las primeras que escribió el guitarrista después de regresar de los campos de refugiados en el Líbano. Asimismo, cree que Sonita es la persona perfecta para representar el significado detrás de la letra, debido a sus trágicas experiencias vividas.

“Mientras sepas que el mañana vendrá, puedes pasar una larga noche…” Queremos dedicar esta canción a todos los que luchan contra los obstáculos, que son desafiantes en sus vidas, externó el rockero.

Miyavi cuenta con 6 giras mundiales, dando como resultado 250 conciertos realizados en 30 países. En 2013, el japonés entró en una nueva faceta lanzando el single “Ahead of the light”, donde exhibió su guitarra “slap” con fuertes influencias con electro dance music. En los últimos años, Miyavi ha llamado la atención de otros artistas y productores musicales. También, produjo música para varios comerciales de televisión en Japón, entre los que se encuentran Unigo, Toshiba, Nissan, Lotte, Pharmaceutical Co., entre otros.

Por otro lado, en su faceta como actor, participó en las películas “Unbroken” (2014) y “Kong: Skull Island” (2017). Para este 2018, se le verá en la pantalla grande interpretando el papel del samurái Byakuya Kuchiki para el film “Bleach”, que está inspirada en el manga del mismo nombre y que es creación de Tite Kubo. Con todo esto y más “el samurái guitarrista” se encuentra más que listo para complacer a sus fans mexicanos en una noche que será única y especial, ya que este show será el cierre de su “Day2 World Tour 2018”.

La fecha pactada para verlo en vivo y a todo color será el jueves 31 de mayo en el Auditorio BlackBerry. Los boletos se encuentran a la venta en las taquillas del recinto y a través del sistema www.ticketmaster.com.mx.