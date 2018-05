El fuero, propuesta demagógica

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Durante la mesa de debate “¿Fuera Fuero? Ventajas y desventajas de su eliminación”, se llegó a la conclusión de que la propuesta tiene un “alto contenido demagógico”.

“No conozco ningún sistema en el que no haya inmunidad procesal para los jefes de Estado y de Gobierno”, dijo el ex Procurador y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Diego Valadés.

Sostuvo que prescindir de la inmunidad procesal puede causar otras patologías en la democracia. Fue a raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados de la propuesta legislativa de eliminar la figura jurídica del fuero para todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, que el Instituto Nacional de Ciencias Penales llevó a cabo la mesa de debate en la que participaron, además del ex procurador, el académico del CIDE, José Roldán Xopa, y el diputado federal Jorge Álvarez Máynez.

Diego Valadés estimó que el principal problema sería la posible crisis de ingobernabilidad que se generaría al exponer la figura del Presidente a demandas que tendrían un peso político o tintes de venganza, lo cual provocaría que se viera sistemáticamente presionado.

“Los Presidentes no pueden tener ese nivel de vulnerabilidad, ya que estamos en un ambiente de crispación política y en esas condiciones el más afectado sería el ciudadano, que al tener a un titular del ejecutivo acosado por demandas y señalamientos penales, perdería su derecho a un buen gobierno”, sostuvo.

No obstante, el diputado Jorge Álvarez Máynez considera que la eliminación del fuero es necesaria, “porque fue creado en circunstancias históricas diferentes a la de la actualidad y mantenerlo, impacta a la baja, en la legitimidad que tienen las instituciones del país”.

Subrayó que “la discusión en torno al fuero debería estar enmarcada en si tenemos una inmunidad procesal amplia o una acotada” y agregó que “nosotros buscamos esta última al haber impulsado la reforma; el fuero es un símbolo de privilegio y de impunidad que no ayuda a calmar el malestar de la ciudadanía o a legitimar las instituciones”.

A su vez, el académico del CIDE, José Roldán Xopa, coincidió con Diego Valadés y enfatizó que los planteamientos de la iniciativa legislativa aprobada recientemente por la Cámara Baja no son los más convenientes para el país; de hecho, pueden crear más problemas de los que se pretenden resolver.

Observó que el dictamen no elimina el fuero, solamente lo rediseña. “Por lo tanto, dijo, debemos preguntarnos si el nuevo diseño constitucional debe ser igual para el Presidente, un Ministro o un Secretario de Estado, al tiempo de diferenciar el tipo de delitos”.

Sin embargo y de acuerdo con el diputado Álvarez, quien citó un estudio del CIDE elaborado por María Amparo Casar, “el fuero es una prerrogativa que se transforma en privilegio y que no tiene explicación sustentada en la evidencia”.

Los agentes diplomáticos

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado de la República hizo un recuento de la evolución histórica y el procedimiento para la ratificación de nombramientos diplomáticos realizados por el Ejecutivo, como una de sus facultades exclusivas en materia y de control de política exterior.

En la nota informativa “La evolución del trabajo legislativo en la ratificación de agentes diplomáticos: el caso de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático y las actas secretas para la aprobación de los nombramientos se explica que los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 facultan tanto a la Cámara Alta para ratificar, como al Presidente de la República para nombrar a Embajadores y Cónsules Generales.

Así, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (1934) con sus posteriores reformas, delegó en la hoy extinta Comisión de Servicio Consular y Diplomático dicha ratificación.

El documento del CEIGB hace un recuento de la historia constitutiva de la representación bicameral en México; tanto de la supresión del Senado en 1856, como su restauración en 1874 y de las Comisiones facultadas para examinar la política exterior.

Los instrumentos que regularon las obligaciones de la Cámara de Senadores, de 1934 hasta 1985, definieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Servicio Consular y Diplomático.

Que reducirá delincuencia

El candidato de Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, se comprometió a reducir la delincuencia en la colonia Tacuba en 35% en su primer año de gobierno. No hizo alusión al resto de las colonias porque seguramente allí reina la tranquilidad.

Durante uno de sus recorridos como parte de los actos de campaña, el candidato de Morena escuchó las demandas y quejas de la población, a quienes les prometió que “el aumento incontenible de la delincuencia” será cosa del pasado en el primer año de su administración.

Los vecinos le expresaron su hartazgo por los asaltos que se registran todos los días en las inmediaciones de la estación del Metro Tacuba, durante los traslados a sus casas y en el transporte público, combis y microbuses, principalmente de las rutas de penetración con el Estado de México.

