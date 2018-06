Poncho Herrera actuará en la serie estadunidense “La reina del sur”

Interpretará a Javier Gallegos, un mercenario dispuesto a matar por el mejor postor y quien debido a su fuerte carácter estará en desacuerdo con su nueva jefa: Teresa Mendoza

El actor mexicano Alfonso Herrera se sumará al reparto de la serie estadunidense de televisión “Queen of the South” (“La reina del sur”), informó The Hollywood Reporter.

En la tercera temporada de la serie de USA Network, que se estrenará el 21 de junio próximo, Herrera interpretará a Javier Gallegos, un mercenario dispuesto a matar por el mejor postor y quien debido a su fuerte carácter estará en desacuerdo con su nueva jefa: Teresa Mendoza (Alice Braga).

“Queen of the South” es increíble, porque muestra que las mujeres son fuertes y tienen poder en un universo (del narcotráfico) dominado por hombres”, añadió el ex integrante de la desaparecida banda mexicana de pop RBD.

“Teresa Mendoza y todas las mujeres que forman parte de este grupo son antihéroes que han sobrevivido gracias a la corrupción y al fracaso en nuestro sistema, que es evidente para nuestra realidad”, agregó.

“Estoy muy contento de trabajar con actores tan talentosos como Alice Braga y Hemky Madera y contar esta historia con un gran equipo”, dijo el actor mexicano, quien concluyó su partipación en la serie de televisión de terror “El exorcista”, cuya producción fue cancelada en su segunda temporada por Fox.

Herrera se prepara también para despedirse del drama “Sense8” de Netflix el próximo 8 de junio.