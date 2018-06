Pese a descalificaciones de AMLO, los más ricos insisten en hablar con él…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de ya dos meses de encontronazos, amenazas y descalificaciones entre Andrés Manuel López Obrador y las cúpulas de la poderosa clase empresarial, los integrantes del Consejo Mexicano (de Hombres) de Negocios, que reúne a los personajes más ricos del país, anunciaron que tendrán encuentros privados con los 4 candidatos presidenciales.

El anuncio causa expectación sin embargo no por la confirmada asistencia de José Antonio Meade, Ricardo Anaya o de El Bronco, sino del puntero de todas las encuestas, López Obrador.

Realmente este encuentro, donde el CMN dice “planteará sus inquietudes e ideas a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República para generar una conversación llamada #DiálogosPorMéxico, además de que escucharán sus distintas propuestas y visiones de gobierno”, será importante porque ahí AMLO y ellos, o llegan a un arreglo previo a las elecciones, o de plano se declaran la guerra a muerte.

No creo que haya más.

AMLO llegará a ese encuentro tras haber calificado a los miembros del Consejo como “minoría rapaz que tiene secuestradas a las instituciones del gobierno federal.

“(Una minoría que) No quieren que haya un cambio de régimen y para ser claros no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino es que se sienten los dueños de México […] Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, el gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz”.

Como ejemplo de su dicho el tabasqueño mencionó directamente a 5 grandes empresarios a quienes acusó de encabezar un complot para hacer que el candidato del PRI, PVEM y Panal José Antonio Meade decline en favor del candidato del PAN, PRD y MC Ricardo Anaya para impedir que AMLO llegue a la Presidencia.

Estas 80 palabras del candidato presidencial puntero provocaron la inmediata publicación de una carta abierta del Consejo Mexicano de Negocios en la que le advierten que “Así No” le aceptarán injurias ni agresiones.

Entonces los más ricos de México le indicaron que “es preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denueste a quienes no comparten sus ideas” y le indicaron que su agrupación “rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas con las que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, agravió a varios de nuestros miembros el 1 de mayo en Zongolica, Veracruz”.

Y en un comentario que no tuvo otro fin que advertirle a AMLO del daño que ellos le podrían hacer a su posible administración, le indicaron:

“Las empresas de este Consejo emplean de manera directa a más de un millón y medio de jefes de familias mexicanas e invierten cada año miles de millones de dólares en nuestro país, lo cual contribuye al crecimiento de la economía, de la competitividad y del empleo. En conjunto, todas las empresas privadas de México generan 9 de cada 10 empleos formales”.

Pero desde entonces también le dejaron en claro que saben que él podría ser el siguiente Presidente de México y por lo tanto le extendían la mano, y estar “abiertos al diálogo… para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Pero exigimos respeto. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México”.

A lo largo del mes de mayo fluyeron informes de encuentros del empresario regio Alfonso Romo con diversos líderes empresariales en busca de disminuir la confrontación entre los ricos y AMLO.

Como desde hace decenios que no lo hacían, estos ricos salieron a dar la cara a los medios de información para informar de videos y cartas a sus empleados y al resto de los mexicanos, donde advirtieron de los peligros y riesgos de que llegara un gobierno populista.

La mayoría no nombró a Andrés Manuel López Obrador en esos textos y videos, sólo uno se atrevió a hacerlo, este fue Alberto Bailleres.

Bueno, hoy la mayoría de ellos – a saber: Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis; Germán Larrea, de Grupo México; Claudio X. Gonzalez Laporte de Kimberly-Clark de México; Emilio Azcárraga Jean de Televisa; Gastón Azcárraga Andrade de Grupo Posadas; Alberto Bailleres de Grupo Balp e Industrias Peñoles y Palacio de Hierro; Antonio del Valle Ruiz de Mexichem; José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA; Dionisio Garza Medina de Grupo Alfa; Enrique Robinson Bours de Bachoco; Roberto Hernández de Banamex-Accival; Juan Sánchez-Navarro o sus herederos de Grupo Modelo; Adrián Sada González de Vitro; Carlos Slim Helú o sus herederos, Grupo Carso; Roberto Servitje Sendra de Bimbo; Federico Terrazas de Cementos de Chihuahua; Agustín Franco Macías de Grupo Infra; Ricardo Martin Bringas de Soriana y Blanca Treviño de Softtek- se sentarán a dialogar con AMLO… y los otros 3 candidatos.

Este grupo forma a su vez la punta de las cúpulas de la Coparmex; del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE; de CONCAMIN; CONCANACO; Asociación de Bancos de México; Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Consejo Nacional Agropecuario.

De acuerdo a la bitácora del Consejo, esta no será la primera vez que AMLO dialogue con ellos. Eso ocurrió en 1997 cuando acudió a un encuentro con los más ricos como presidente del PRD.

Sin fecha conocida aún, este encuentro de López Obrador con los ricos que hacen campaña en su contra, no hay duda, tendrá consecuencias gane o pierda la Presidencia.

Gamboa y el PRI a salvar Yucatán

El senador con licencia y líder nacional del PRI, el ex gobernador guerrerense Arturo Zamora recordó el fin de semana desde Yucatán a aquel narrador de juegos de béisbol que hizo famosa la frase de “esto no se acaba… hasta que se acaba”.

Y, acompañado por el senador Emilio Gamboa y la mayoría de la dirigencia del tricolor en ese estado y el país, advirtió que nadie debe dar por concluida la actual campaña electoral hasta que no caiga el último voto en las urnas.

“Vamos a ganar por cuando menos tres razones: tenemos el mejor partido, a los mejores candidatos y las mejores propuestas”, afirmó.

Zamora estaba además con Mauricio Sahuí aspirante a Gobernador; Pablo Gamboa y Jorge Carlos Ramírez Marín candidatos al Senado; Carlos Sobrino, líder estatal del PRI; Pedro Oxté, de la CROC; la ex gobernadora y ex senadora Dulce Maria Sauri.

La senadora Martha Tagle vs la violencia

En medio de una de las más persistentes escaladas de violencia contra políticos, la senadora independiente Martha Tagle pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mayor contundencia en contra de la inseguridad.

“En menos de veinticuatro horas, fueron asesinadas Pamela Terán, regidora con licencia y candidata a segunda concejal en Juchitán, Oaxaca junto con María del Sol Cruz Jarquín, quien presuntamente había sido obligada a estar comisionada como fotógrafa; mientras que en Jolapa, Puebla, fueron asesinadas la candidata a diputada local Juany Maldonado y la regidora Erika Cázares; hechos que develan la grave situación por la que atraviesan las mujeres que han decidido incursionar en política”, señaló..

Zepeda acusa a AMLO de propiciar el golpismo

El líder de Acción Nacional, Damián Zepeda, advirtió que entre cercanos a AMLO existen pretensiones golpistas.

Y recordó que el ex perredista y ex secretario de Turismo con Marcelo Ebrard, Alejandro Rojas Díaz Durán, hoy vicecoordinador y enlace nacional de Morena, afirmó que una vez que AMLO gane, “tumbarán” al ex senador y actual gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

“Si ahora que carecen de poder ya proponen expropiar empresas de quienes se opongan a la opinión de López Obrador y tumbar gobernadores de oposición, ¿de qué serían capaces si llegan al poder?”, preguntó.

El dirigente del PAN consideró que “expresiones como las de Rojas Díaz Durán revelan el pensamiento despótico, propio de una tiranía que prevalece entre los cercanos a López Obrador”.

Por eso, dijo, “vamos a ganar, porque somos muchísimo más los que queremos paz, los que queremos unión, no división, los que queremos un gobierno de respeto, no autoritario”.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa