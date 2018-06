CNTE instala su plantón en inmediaciones de la Segob

Inicia paro nacional

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón sobre avenida Bucareli y la calle Morelos para exigir que el gobierno federal los reciba y dialogue con ellos.

Después de una marcha en la participaron alrededor de 3 mil 500 profesores, comenzaron a instalar casas de campaña, lonas y tendidos, para pernoctar en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, como una manera de presionar al gobierno federal.

Desde las 9:00 horas se congregaron en el Auditorio Nacional, sin embargo, iniciaron la marcha a mediodías.

Después de casi dos horas deteniendo la circulación de Paseo de la Reforma, llegaron a la esquina de Bucareli. Eloy López, Hernández, líder de la Sección 22 de Oaxaca, denunció que por parte del gobierno federal existe cerrazón para atender sus demandas.

“Queda claro que el gobierno no pretende buscar un diálogo, no pretende resolver la educación en México y lo único que pretende es obtener sus privilegios con la vía del garrote”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que para ejercer presión a nivel local instalarán plantones en las capitales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Pedro Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, afirmó que cueste lo que les cueste lograrán la apertura de la mesa nacional de negociación. “Hemos sostenido que si es a punta de chingadazos, no nos queda otro camino, no nos han dejado otra alternativa. Exigimos que este doble muro de contención que le pusieron a este acceso para el diálogo se reaperture”.

Agregó que la ruta de desobediencia civil pacífica y resistencia sigue vigente. El dirigente llamó a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a vigilar las manifestaciones que inicia la CNTE en todo el país.

Por su parte, Víctor Manuel Sánchez de la sección 18, de Michoacán, dijo que el hecho de bloquear los accesos a la Ciudad de México, es incorrecto, porque es parte de un derecho constitucional.

Recordó que desde 2016, la CNTE busca la atención del gobierno federal, porque se comprometió a atender sus peticiones siempre y cuando no se descuidara a los alumnos, y a pesar de que los maestros cumplieron con la parte de su trato, las autoridades no.

Por lo anterior, advirtió que si no se atienden sus peticiones se quedarán en Bucareli el tiempo que sea necesario.

A pregunta expresa de las clases que no recibirán los alumnos en estos días por un posible paro nacional, Sánchez dijo que en dos años no han sido atendidos y hay compañeros que no han cobrado su salario y otros han sido cesados, “hemos sido muy pacientes”.