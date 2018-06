Anaya no está interesado en que declinen a su favor

Insiste en que no está por la continuidad

El candidato panista endureció su postura frente al gobierno de EPN

Ricardo Anaya Cortés dejó claro que no piensa declinar bajo ninguna circunstancia, y que no tiene interés en que José Antonio Meade lo haga a su favor ni en un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, ya que su campaña es a favor del cambio, no de la continuidad.

Cuestionado por estudiantes y por el periodista Jorge Ramos, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente endureció su postura frente al gobierno de Peña Nieto, al que calificó como corrupto.

“No me interesa ser el candidato de la continuidad de este gobierno. Yo aspiro a representar un cambio profundo, algo totalmente diferente”.

Anaya respondió así a la pregunta de una estudiante de la Ibero, quien cuestionó si, en caso de que Meade declinara por él en la recta final de la campaña, eso implicaría perdonar los casos de corrupción de gobernantes priístas.

“No tengo interés de que eso suceda porque no queremos representar la continuidad de este gobierno, yo quiero un cambio a fondo”, dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, a donde acudió este martes.

En el auditorio José Sánchez Villaseñor de esta casa de estudios, Anaya Cortés respondió a cuestionamientos sobre temas como el aborto, la legalización de la mariguana, su relación con el ex presidente Felipe Calderón, entre otros.

Respecto a las últimas encuestas que, de acuerdo con Jorge Ramos, indican que va a perder, el político queretano rechazó esa posibilidad e insistió en que no sólo ganará el tercer y último debate presidencial, sino también la elección del 1 de julio.

También se le preguntó cómo es que se presenta como un candidato anti-sistema si trabajó para un sexenio donde creció la violencia y el número de muertos y en ningún momento alzó la voz, como tampoco lo hizo en el caso de la Guardería ABC.

Al respecto, Anaya Cortés comentó que sólo trabajó nueve meses en el gobierno de Felipe Calderón y se dijo convencido de que México necesita un cambio profundo, pues las cosas son ya insostenibles.

Más adelante, aseguró que renunciaría en caso de que se le comprobara un acto de corrupción y aclaró que siempre actuó de “buena fe” durante la búsqueda de la candidatura presidencial del PAN, pero que ofrecía disculpas a la ex candidata independiente Margarita Zavala, sí en algo la ofendió.

“Por supuesto que, lo digo con honestidad, si yo en algo la ofendí, que le ofrezco una disculpa”, expuso, al rechazar que durante la contienda interna haya actuado como juez y parte, por lo que luego de cumplir con lo que marcan los estatutos, obtuvo el voto mayoritario.

Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aseveró que la prioridad es la verdad, que no se debe descansar hasta encontrar al o los responsables, y confió en que los estudiantes estén vivos.

Sobre la forma en la que durante el segundo debate el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a él con respecto a cuidar su cartera, respondió: “Me da pena ajena que alguien que aspira a ser presidente se comporte como bufón de pueblo”.

Antes de iniciar y durante su discurso ante los estudiantes y profesores de la Ibero, aseveró que llegó “en son de paz, no voy a polemizar con otros candidatos” y reconoció que “un país que se quiere reinventar cada seis años, es un país que está condenado al fracaso”.

Al inquirirle sobre si apoyó alguna de las reformas que puso en marcha el actual gobierno federal, Anaya Cortés enfatizó que siempre votará a favor de lo que es bueno para el país y en contra de lo que no lo es, y afirmó que ha sido aliado del país, no de esta administración.

Al responder distintas preguntas, dijo que está a favor del aborto, siempre y cuando no se criminalice a las mujeres; que si tuviera un hijo homosexual acudiría a su boda, y que está a favor del uso de la mariguana con fines lúdicos, no recreativos.

Asimismo, Anaya Cortés defendió la institución del Ejército, que realiza labores de seguridad que no le corresponden, pero comentó que no se le puede juzgar por la actuación de algunos de sus integrantes, “sí creo en esa institución“, anotó.