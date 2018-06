Empresarios, con candidatos

Desde el portal

Ángel Soriano

El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su encuentro con empresarios ayer “fue cordial y respetuosa, en donde se abordaron todos los temas y hubo el acuerdo de trabajar por México”.

Esa es la sustancia por la que no debería haber enfrentamientos, pero los hay. A los empresarios de ningún nivel no les conviene, ni lo buscan, enfrentarse con el gobierno, sea éste del signo que sea, y al Estado mexicano tampoco.

No puede el gobierno sobrevivir sin el pago de impuestos que generan los empresarios, ni otorgar todos los empleos que requiere el país sin el concurso del sector privado, como éste tampoco puede sobrevivir sin el apoyo gubernamental. En consecuencia, un enfrentamiento entre ambos sectores, aparte de que es irreal, sería negativo para el país, pero por fortuna no puede darse; lo que prevalece son los intereses personales, las simpatías o los intereses facciosos.

Si los acaudalados se despachan con la cuchara grande y casi son dueños del país y los otros que desean obtener parte del pastel, es una lucha natural entre los hombres de negocios.

Resulta ingenuo que un candidato presidencial llegue a un encuentro a agredir a sus anfitriones o éste al invitado. Necesariamente tiene que darse la cordialidad entre las partes, y llegar a acuerdos entre las partes pues los empresarios ven en el gobierno a su principal cliente, lo mismo que el gobierno en los empresarios al principal contribuyente; ambos deben servir a la sociedad en generar empleos y las condiciones necesarias para aumentar la productividad.

TURBULENCIAS

Valorarán sentencia sobre Comisión

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, dijo desconocer en qué términos les llegue la sentencia que ha dictado un juez para crear la “Comisión de la Verdad” sobre el caso de Ayotzinapa y poder determinar si el Tribunal Colegiado de Circuito se extralimita en sus funciones, si amplía sus facultades o las restringue.

”Creo que los padres agraviados merecen todo nuestro respeto y, por lo mismo, en honestidad a la verdad y a la objetividad es necesario que nos sea notificada esa sentencia.

Si la PGR ya emitió una opinión, seguramente es porque ellos ya tienen conocimiento de los términos de la sentencia; sin embargo yo no podría adelantar si coincido, o no, con el criterio de la PGR”…El candidato del PRD- PAN-MC a la alcaldía de Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, al visitar el mercado Santa Elena destacó la labor de cada familia y refrendó su apoyo a este sector, “nuestro proyecto ha dado respaldo al trabajo de familias que día a día mueven la economía local, y vamos a seguir apoyándolos porque su labor es importante para seguir avanzando en el municipio”, dijo…El IEEPO informó que el 94.1% de las escuelas de educación básica de la entidad laboraron con normalidad, y reiteró su compromiso con la educación de niños y jóvenes de Oaxaca, que debe brindarse como un derecho establecido en las leyes mexicanas y tratados internaciones, por encima de intereses particulares; asimismo reconoce a las y los docentes que no suspenden clases, y los exhortó a continuar con su responsabilidad en todos los centros educativos de la entidad.

asorianodesdelportalo@hotmail.com