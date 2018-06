¿Influye la actividad sexual y el rendimiento físico en los deportistas?

Elsa Rodríguez Osorio

Vacunarse para evitar la meningitis por meningococo

Reporte de Higiene y Salud 2018-2019

La actividad sexual y el rendimiento físico, es tema recurrente entre los deportistas de alto desempeño y sus entrenadores, al momento de enfrentar una competencia porque se tiene la creencia que las relaciones sexuales influyen en los resultados finales.

La ciencia no ofrece estudios concluyentes sobre el fenómeno, hay quienes dicen que ejercer conducta sexual sí afecta a los atletas y otros que no. Asegura Alonso Fernández Guasti, investigador del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav y especialista en conducta sexual, que en los varones se ha sugerido que la actividad sexual antes de una competencia una o dos noches previas, sí influye en su desempeño; pues llegan a la competencia más relajados, contentos y con mayor ánimo.

Cuando los seres humanos tienen relaciones sexuales su motivación cambia y son más felices, eso les hace tener mejor rendimiento físico; en cambio, la abstinencia sexual les podría generar un estado de estrés más fuerte a la hora de enfrentar la justa en la que van a participar.

Desde el punto de vista fisiológico, un estudio de Anthony Hackney, publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, revela que deportistas de muy alto rendimiento tienen menos interés sexual y presentan por lo menos dos factores que afectan su desempeño sexual: la fatiga y un cambio a nivel fisiológico, incluso, se sugiere una reducción de los niveles de testosterona.

*****

La meningitis por meningococo es una enfermedad que puede causar la muerte en un plazo de 24 a 48 horas, u ocasionar daños cerebrales, sordera o discapacidad en un 10 a 20% de los supervivientes principalmente en niños menores de 2 años y adolescentes entre los 10 y 19 años:

Uno de los factores de contagio son las grandes concentraciones o en viajes en cuyo destinos se reportan casos, por ello especialistas hacen un llamado a proteger a estos grupos de riesgo a través de la vacunación.

Durante el verano es usual que los padres manden a sus hijos de campamento; que se vayan de vacaciones o se lleven a cabo intercambios escolares a otros países. Es precisamente en estos casos cuando se puede generar algún contagio por meningococo, además de las guarderías, escuelas, etc.

“Si bien es cierto que no todos los portadores desarrollan la enfermedad, sí pueden contagiar a quienes son susceptibles”, señala la Dra. Carmen Espinosa, pediatra infectóloga del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. La Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, ha registrado 100% más casos entre 2016 y 2017, lo que significa que se debe reforzar la vacunación en grupos de riesgo..

Por su parte, el doctor Marte Hernández Porras, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, enfatizó que el meningococo es la principal causa de meningitis bacteriana en México, que es una enfermedad altamente contagiosa y que puede ser mortal. Factores de riesgo vivir en comunidades cerradas (como dormitorios), permanecer en sitios abarrotados, compartir vasos, botellas de agua, utensilios, así como realizar actividades que debilitan al sistema inmune como desvelarse.

******

Essity, líder mundial en higiene y salud, presenta la iniciativa Essentials Initiative —anteriormente llamada “LaHigiene Importa” — cuyo objetivo es crear conciencia sobre hábitos y necesidades de las personas, mejorar la atención y romper el silencio que rodea a áreas consideradas tabú como la menstruación y la incontinencia. Lo hace a través de información, programas de capacitación y soluciones innovadoras que contribuyen a un diálogo público basado en conocimiento que impulsa a mejorar su vida. Como parte de esta iniciativa, Essity presenta la sexta edición del Reporte de Higiene y Salud 2018-2019, estudio aplicado a 15 mil personas en 15 países, entre ellos México, enfocado en medir las percepciones, retos y conductas globales sobre la salud y la higiene. El reporte se aplica cada dos años en mercados clave para la compañía en conjunto con el Consejo Colaborativo de Saneamiento y Suministro de Agua de las Naciones Unidas que trabaja en temas de saneamiento e higiene.

El estudio reporta que cada 10 mexicanos se abstienen de una o varias actividades debido a sus dudas respecto a los niveles de higiene. Además, 65% de padres mexicanos mencionan que sus hijos dejan de usar los baños en las escuelas por falta de higiene y el aguantarse por largo tiempo puede ir en detrimento de su salud.

